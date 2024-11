Wirtschaftsforscher sieht Globalisierung als Auslaufmodell

Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr sieht die Globalisierung als Auslaufmodell. "Die Globalisierung, so wie wir sie kannten, ist vorbei", sagte der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien, Gabriel Felbermayr, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



Die Ursache dafür sei die Rückkehr von geopolitischen Rivalitäten zwischen den beiden dominierenden Großmächten USA und China. "Die Globalisierung findet weiter zwischen "befreundeten" Staaten statt und dort, wo es keine Zölle gibt - im Dienstleistungshandel."





Schon seit der Finanzkrise 2008 strebe China laut Felbermayr eine geringere Abhängigkeit vom Westen an. "Seit Präsident Obama ist auch die USA globalisierungsskeptischer." Präsident Donald Trump setzte in seiner Amtszeit schließlich "auf höhere Zölle und fand viele Nachahmer in der ganzen Welt".Die Entwicklung habe auch bedrohliche Folgen für die deutsche Wirtschaft, die sich über Jahrzehnte "mit Technologieführerschaft und Spezialisierung lukrative Nischen erobert" habe. "Aber Spezialisierung funktioniert nicht mit hohen Zöllen oder anderen Beschränkungen", sagte Felbermayr. "Insofern ist das deutsche Modell bedroht - den Niederlanden, Österreich, Norditalien, teilweise Skandinavien geht es ähnlich."Für den deutschen Arbeitsmarkt seien "die Blockbildung in der Weltwirtschaft und die technologischen Umwälzungen ganz offensichtlich keine guten Nachrichten", warnte Felbermayr. "Sie bedrohen vor allem die besonders wertvollen Industriejobs." Angst vor dauerhafter und deutschlandweiter Massenarbeitslosigkeit habe er allerdings nicht, da der demographische Wandel für ein knappes Arbeitsangebot sorge. "Vielmehr Sorgen mache ich mir um den allgemeinen Wohlstand und Lebensstandard, der auch bei Vollbeschäftigung stagnieren oder gar sinken kann", so Felbermayr.