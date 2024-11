Biontech legt Zahlen zum dritten Quartal vor

Artikel14 schrieb 01.11.24, 00:08

Einen festen Termin zum Einreichen von Fragen gibt es regelmäßig einige Tage vor der HV.

Trotzdem werden weitere Fragen gelegentlich unterjährig und zu den

Quartalsberichten von IR und Vorstand beantwortet, diese sollten rechtzeitig gestellt werden.

Für Montag 4.11.2024 könnte es nun knapp werden, aber wir können es Freitag 1.11.2024

bis 13 Uhr zumindest gerne versuchen.



Die Analyse und Fragen haben einige nichtöffentlichen User begonnen zu besprechen.

Ein Kollege schreibt dazu seine Anmerkungen wie folgt:



Frage/Zitat: BNT122 (1L fortgeschrittenes Melanom): Die Rekrutierung in der BNT122 Phase 2 Studie wurde bereits im Februar 2022 abgeschlossen. Da der primäre Endpunkt das progressionsfreie Überleben (PFS) nach 24 Monaten ist, sollte der primäre Endpunkt bereits seit Februar 2024 ausgereift sein.



Antwort/Anmerkung: Kleiner Denkfehler: Zwischen Rekrutierung und Behandlung vergeht noch etwas Zeit, und die 24 Monate fangen erst an, zu zählen, wenn der letzte rekrutierte Proband die Behandlung beendet hat. Da wäre jetzt tiefer in die Studienbeschreibung einzusteigen, wie lange die Behandlung dauert (einmalige iNeSt-Gabe, oder mehrfach in gewissem Abstand, etc.).

Generell stimme ich zu, dass bald mal vorläufige Zahlen kommen sollten. Aber für dieses Frühjahr waren sie mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht zu erwarten.



Frage/Zitat: Das Umsatzpotential für BNT122 bei Darmkrebs ist also aufgrund der Fokussierung auf ctDNA positive Patienten sehr limitiert.



Antwort/Anmerkung: Ad-Hoc-Netzrecherche spuckt mir ca. 153.000 Darmkrebs-Neuerkrankungen/ Jahr für die USA, 35.000 in 2022 für D, 362.000 für die gesamte EU aus. Für die gesamte OECD mögen wir angesichts dieser Zahlen vielleicht von ca. 1 Mio. Neuerkrankungen / Jahr sprechen.



Die Darmkrebs-Fälle werden nochmal unterschieden nach Dickdarm-Krebs (ca. 2/3) und Rektal-Krebs (ca. 1/3). Wie weit BNT122 sich gegen beide richtet, oder nur eine der beiden Varianten, ist mir z. Z. unklar. Ebenfalls ist mir unklar (wäre durch Recherche aber sicher zu klären), wie viele davon überhaupt für Zweitlinien-Therapie in Frage kommen, und nicht bereits vor / kurz nach der OP versterben.



Unterstellen wir mal OECD-weit 500.000 generell für Zweitlinientherapie in Frage kommende Fälle. Davon 12% ctDNA-positiv, also von der aktuellen Studie abgedeckt ~ 60.000 Für Chemo wird so 25k€/ Patient rausgehauen, kommen Keytruda und Konsorten ins Spiel, geht es in der Regel deutlich über 100.000. Setze ich lediglich diese 100.000 an (und es mag mehr kosten), bin ich bei 6 Mrd. / Jahr. So die Therapie lediglich ein Jahr dauert: Bei anderen Krebsarten läuft die Zweitlinie z.T. bis zu drei Jahre lang, entsprechend der Dauer wäre obige Zahl also zu multiplizieren.



"Sehr begrenzt" ist anders... [Muss natürlich mal genauer/ vertiefter gerechnet werden].



Frage/Zitat: Das krankheitsfreie Überleben (DFS) lag in der Phase 1 Studie folglich nach 3 Jahren bei 38%, was bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ganz gut, jedoch auch kein Game Changer ist. So liegt das krankheitsfreie Überleben 5 Jahre nach OP im Durchschnitt bei etwa 14%



Antwort/Anmerkung: Bitte? Überlebenswahrscheinlichkeit um mehr als Faktor 2,5 (von 14% auf 38%) gesteigert soll kein Game Changer sein? Ist es natürlich!

Es kann jedoch bei lediglich 10-15% der Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs der Tumor chirurgisch entfernt werden (..) Das Umsatzpotential für BNT122 bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ist folglich sehr limitiert.

Rechnung wie oben. 66.000 Neudiagnosen / Jahr in den USA, sollte Richtung 400.000 / Jahr für die gesamte OECD gehen. 10-15% davon operabel ~ 50.000. Zu (sehr niedrig angesetzten) 100.000 / Therapie bin ich bei 5 Mrd. je Therapiejahr.



Frage/Zitat: BNT122 (multiple solide Tumore): Von der Phase 1 Studie zu BNT122 bei multiplen soliden Tumoren wurden bisher noch keine Zwischenergebnisse präsentiert. Die Patientenanzahl der Studie wurde jedoch Anfang 2022 von 770 auf 272 reduziert und die Rekrutierung gestoppt. Das kann entweder ein gutes Zeichen (sehr gute Sicherheit und Wirksamkeit) oder ein schlechtes Zeichen (zu starke Nebenwirkungen oder keine Wirksamkeit) sein. Letzteres ist erfahrungsgemäß leider wahrscheinlicher.



Antwort/Anmerkung: Es kann auch ein Zeichen sein, dass aus der Mehrzahl der "multiplen soliden Tumore" in der Phase 1 bestimmte identifiziert wurden, für die eine Phase 2 aussichtsreich erscheint. Phase 1 reicht eh nicht für Zulassung, und Zulassung erfolgen eigentlich immer Krebsart-spezifisch, nicht "multipel".

Und in der Tat haben wir ja schon drei spezifische Phase-2-Studien zu BNT122, die im Anschluss an die erwähnte Reduzierung der Zahl der Phase-1 Probanden (Anfang 2022 gestartet wurden. Ich wittere da einen gewissen Zusammenhang..



(Danke an den Kollegen, der freundlicherweise diese Antworten/Anmerkungen erstellt hat)