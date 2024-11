Echosens führt seine Liver Health Management (LHM)-Plattform weltweit ein und rationalisiert die Leberversorgung

PARIS, 4. November 2024 /PRNewswire/ – Lebererkrankungen betreffen schätzungsweise 1,5 Milliarden Menschen weltweit, wobei viele Fälle nicht diagnostiziert werden, bis es zu spät ist. Da Lebererkrankungen wie die metabolische dysfunktionsassoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) und die metabolische dysfunktionsassoziierte Steatohepatitis (MASH) immer häufiger auftreten, ist die Notwendigkeit einer frühzeitigen Erkennung und eines proaktiven Managements dringender denn je. Um dieser globalen Gesundheitskrise zu begegnen, hat Echosens seine Liver Health Management (LHM)-Plattform auf den Markt gebracht – eine Cloud-basierte Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Behandlung von Lebererkrankungen für Gesundheitsdienstleister in unterschiedlichen klinischen Umgebungen zu optimieren.

Die LHM-Plattform lässt sich nahtlos in die FibroScan-Technologie von Echosens integrieren und bietet automatisierte Ergebnisübertragungen, mit biologischen Markern angereicherte Untersuchungen und Interpretationswerkzeuge, die eine fundierte, datengestützte Entscheidungsfindung unterstützen.

„Die LHM-Plattform wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen von Gesundheitsdienstleistern gerecht zu werden, die eine Zunahme von Patienten mit Lebererkrankungen verzeichnen", sagte Dominique Legros, Group CEO von Echosens. „Durch die Verbindung von FibroScan mit der LHM-Plattform können die Anbieter auf Echtzeit-Einsichten zugreifen und eine präzisere, datengesteuerte Versorgung anbieten. Die Plattform ermöglicht das Management von Lebererkrankungen auf der nächsten Stufe, steigert die Effizienz und versetzt Kliniker in die Lage, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und der steigenden Nachfrage nach Leberbehandlungen einen Schritt voraus zu sein."

Schlüsselfunktionen der LHM-Plattform, einschließlich der Synchronisierung von Arbeitslisten zwischen FibroScan-Geräten und der Plattform, der Ferninterpretation von Ergebnissen und der sicheren Datenspeicherung, ermöglichen es Anbietern, die Leberversorgung einfach in ihre klinischen Arbeitsabläufe zu integrieren. Dies gewährleistet eine effiziente Verwaltung der Patientendaten und liefert gleichzeitig umfassende Leberbewertungen.

„Die LHM-Plattform verändert unsere Möglichkeiten zur Überwachung und Behandlung von Lebererkrankungen", sagte der Gastroenterologe Dr. Angelo Paredes. „Mit der automatisierten Übertragung der FibroScan-Ergebnisse und den intuitiven Interpretationswerkzeugen können wir Risikopatienten schnell identifizieren und fundierte Entscheidungen treffen, die es uns ermöglichen, rechtzeitig Empfehlungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Patientenergebnisse zu geben."

Lebererkrankungen schreiten oft unbemerkt voran, und die Symptome treten erst in fortgeschrittenen Stadien auf. Angesichts der Tatsache, dass einer von vier Menschen von MASLD betroffen ist und viele nicht diagnostiziert werden, bietet die LHM-Plattform eine entscheidende Lösung, indem sie das Leber-Screening zur Routine, zugänglich und umsetzbar macht.

„Angesichts der zunehmenden Prävalenz von MASLD und MASH bietet die LHM-Plattform eine wichtige Unterstützung für Kliniker, die die Krankheit frühzeitig erkennen wollen, solange sie noch reversibel ist", fügte Legros hinzu. „Unser Ziel ist es, Kliniker in die Lage zu versetzen, früher einzugreifen und den Patienten die beste Chance zu geben, ihre Lebergesundheit zu verbessern, insbesondere, da immer mehr zielgerichtete Behandlungen zur Verfügung stehen, wie Rezdiffra, das von Madrigal Pharmaceuticals Anfang dieses Jahres auf den Markt gebracht wurde."

Für weitere Informationen oder um die LHM-Plattform in Ihre Praxis zu integrieren, besuchen Sie https://www.echosens.com/en-us/lhm/.

Informationen zu Echosens

Als Pionier auf dem Gebiet der Lebergesundheit hat Echosens die Leberdiagnostik mit dem FibroScan revolutioniert, einer nicht-invasiven Lösung zur umfassenden Beurteilung der Leber. FibroScan wurde in mehr als 4.200 von Experten begutachteten Publikationen validiert und wird in über 180 internationalen Richtlinien erwähnt. Es ist in mehr als 127 Ländern erhältlich und ermöglicht Millionen von Leberuntersuchungen weltweit. https://www.echosens.com/.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2370966/Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/echosens-fuhrt-seine-liver-health-management-lhm-plattform-weltweit-ein-und-rationalisiert-die-leberversorgung-302292936.html