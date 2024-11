Industrie fordert wegen Konjunkturflaute schnell wirksame Maßnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert die Bundesregierung angesichts der Konjunkturflaute zu raschen Entscheidungen für schnell wirksame Maßnahmen auf. Das sagte Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich seien tiefgreifende Strukturreformen notwendig, die jetzt eingeleitet werden müssten. "Es ist allerhöchste Zeit, das Ruder für die Industrie am Standort Deutschland herumzureißen." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei dafür verantwortlich, eine gemeinsame Linie der Bundesregierung für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln.

Die Ampel streitet derzeit über den richtigen Kurs in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Verschärft hatte den Streit Finanzminister Christian Lindner (FDP), der sich in einem Papier in zentralen Politikfeldern für eine Kehrtwende ausspricht. Die FDP-Fraktion hat am Montag erneut zu einem Spitzentreffen mit Wirtschaftsverbänden eingeladen. Der BDI war beim ersten Industriegipfel bei Scholz vertreten