DAX-FLASH Wenig bewegter Wochenauftakt im Angesicht der US-Wahl Am Tag vor der US-Wahl dürften sich die Anleger am Montag bei deutschen Aktien bedeckt halten. Am Freitag hatte es eine Erholungsrally gegeben, doch der Dax dürfte es nun zunächst schwer haben, an diese anzuknüpfen. Der Broker IG taxierte den …