ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- e&, ein führender globaler Technologiekonzern, hat heute seine neueste Markenpositionierung „Go for More" vorgestellt und lädt die weltweite Öffentlichkeit dazu ein, sein umfangreiches Ökosystem innovativer Dienste und Lösungen zu entdecken. Dies ist ein Meilenstein auf dem Weg von e& zu einem globalen Technologieunternehmen und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, Menschen und Unternehmen mit einem umfassenden Angebot an digitalen Erlebnissen, Plattformen und Tools zu unterstützen, die den Alltag bereichern und Ambitionen wecken.

Hatem Dowidar, Group CEO, e&, erläutert die Markenpositionierung von e& und kommentiert: „Wir wollen, dass jeder weiß, wofür wir stehen. Wir sind eine Marke, die sich für das Streben nach mehr einsetzt. Unsere neue Markenpositionierung ist sowohl ein Versprechen als auch unsere Aufforderung an alle – unsere Kunden, Aktionäre und uns selbst –, unserem Motto ‚Go for More' zu folgen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch eine Zukunft voller Möglichkeiten verdient – das ist es, was unsere Leidenschaft und unser Engagement antreibt, bei jeder Interaktion Wert, Qualität und Kompetenz zu liefern."

Eine globale Markenpositionierung, die das Markenversprechen zum Leben erweckt

Eine Reihe international anerkannter Persönlichkeiten, darunter Jason Statham, Shah Rukh Khan, Lewis Hamilton, Megan Fox, Amina Khalil und Ismail Mattar, stellen die Verbindung zu einem globalen Publikum mit unterschiedlichen Kulturen und Interessen her. Dieses kulturell reiche Programm repräsentiert die Universalität der Botschaft von e& und die grenzüberschreitende Reichweite der Marke. Jeder Prominente spricht ein bestimmtes Kampagnensegment und eine spezifische Publikumsdemografie an und sorgt so für eine natürliche Viralität über verschiedene Kulturen hinweg.

Die Kraft des e&-Ökosystems zelebrieren

Das vielfältige Portfolio von e& umfasst heute die Bereiche Konnektivität, digitale Dienste, Unterhaltung, Fintech und Unternehmenslösungen. Mit seinem umfangreichen Angebot an Diensten und Fähigkeiten entdecken Kunden mehr Möglichkeiten, sich zu verbinden und unterhalten zu werden. Dies wird durch modernste Konnektivitätslösungen, lebendige Unterhaltungsoptionen, Finanztools und innovative Mobilitätslösungen ermöglicht, die allesamt darauf ausgerichtet sind, das Leben zu vereinfachen und Erlebnisse zu verbessern.