DAX im Korrekturmodus – Nervosität vor der Wahl

Der Respekt vor dem Wahlausgang in den USA verhinderte am vergangenen Dienstag nicht nur eine Rally auf ein neues Rekordhoch, sondern führte auch zu einem Trendbruch. Daraus ergibt sich ein Korrektursignal, deren theoretisches Kursziel bei rund 17.700 Punkten liegt.

Anleger werden in den kommenden Stunden Umfragen und Quoten der Wettbüros studieren, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Keiner der beiden Kandidaten hat aktuell einen klaren Vorsprung, so dass Wetten auf den Wahlausgang dem Werfen einer Münze ähneln. Die Volatilität ist etwas höher, aber außer Gewinnmitnahmen hat es noch keine wirklich großen Bewegungen am Markt gegeben. Es macht einfach wenig Sinn, sich jetzt zu positionieren. Auch ist nicht auszuschließen, dass die Auszählung der Stimmen Wochen dauern könnte. In diesem Fall droht eine richtungslose Phase am Aktienmarkt mit erhöhter Volatilität.

Auch wenn es Gerüchte gibt, dass die Wall Street Donald Trump bevorzugt, zeigen Statistiken, dass der Börse ein gespaltener Kongress wichtig ist. Wenn die Partei, die den Präsidenten stellt, mit einer starken Opposition im Kongress konfrontiert ist, müssen Kompromisse gefunden werden und das Risiko von Richtungswechseln in der Politik ist kleiner.

Ob Donald Trump oder Kamala Harris: Wenn das Wahlergebnis auf Kontinuität hindeutet, dürfte die angedeutete Pause der Börsenrally schnell überwunden werden. Der Aufwärtstrend an der Wall Street wird nach wie vor von den Rekordgewinnen der Unternehmen und der Überzeugung der Anleger getragen, dass die eingeleitete Zinswende der Notenbanken helfen wird, mögliche Dellen im Wirtschaftswachstum auszubügeln. An diesen beiden Faktoren ändert auch die Wahl nichts.

