Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

Unternehmen: Surteco Group SE

ISIN: DE0005176903



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 04.11.2024

Kursziel: EUR 26,10 (bislang: EUR 26,80) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Neunmonatsbericht 2024: Ergebnisverbesserung um 63,1%



Während die Umsätze nach neun Monaten organisch um etwa 1% zurückgingen, ergab sich aufgrund der ganzjährigen Konsolidierung von Omnova (Vorjahr: sieben Monate) ein Umsatzanstieg um 3,9%. In Verbindung mit verbesserten Kostenquoten gelang ein deutlicher Anstieg des EBITDA (reported) um 63,1%. Da sich die Nachfrage in den wichtigsten Absatzmärkten jedoch merklich eingetrübt hat, wurde die Umsatz- und Ergebnis-Guidance für das Gesamtjahr 2024e auf die untere Hälfte der bisherigen Bandbreite eingeengt. Dies führt zu einer leichten Verringerung unseres aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleiteten Kursziels, das wir nun mit EUR 26,10 (bislang: EUR 26,80) je Aktie ermitteln. Angesichts eines ohne die Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 44,2% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.



Die ersten neun Monate haben aus unserer Sicht das

Profitabilitätssteigerungspotential in diesem Jahr deutlich gemacht. So verbesserten sich das unbereinigte EBITDA (reported) bei akquisitionsbedingt höheren Umsätzen (+3,9% YoY) auf EUR 76,1 Mio. (Vj.: EUR 46,7 Mio., +63,1% YoY) und die auf die Gesamtleistung bezogene EBITDA-Marge auf 11,4% (Vj.: EUR 46,7 Mio., +401 Basispunkte).



Haupttreiber der Ergebnisverbesserung war die für den Gesamterfolg besonders wichtige Materialaufwandsquote, die sich nach neun Monaten auf 48,3% von 50,7% in 9M/2023 verbesserte. Bezogen auf das dritte Quartal (50,0% in Q3/2024 vs. 50,3% in Q3/2023) haben sich die Preisrückgänge allerdings wie erwartet verlangsamt; diese Entwicklung sukzessive auslaufender Entspannungseffekte erwarten wir auch für das vierte Quartal 2024e.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31167.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SURTECO GROUP Aktie Die SURTECO GROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 18,10 auf Tradegate (01. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SURTECO GROUP Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,53 %. Die Marktkapitalisierung von SURTECO GROUP bezifferte sich zuletzt auf 280,65 Mio.. SURTECO GROUP zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 26,00Euro was eine Bandbreite von +43,65 %/+43,65 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst: Sphene Capital

Kursziel: 26,10 Euro