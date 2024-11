BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Reckitt von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 6000 auf 5300 Pence gesenkt. Die Achterbahn, die nicht wenig von US-Rechtsstreits geprägt sei, werde beim Konsumgüterkontern weitergehen, schrieb Callum Elliott in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Nach der Erholungsrally seit Anfang August werde für die Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit angeblichen Risiken, dass in der Intensivpflege für Neugeborene eingesetzte Spezialnahrung eine schwerwiegende Darmerkrankung (NEC) auslösen könne, nur noch eine Summe von 4 Milliarden Pfund eingepreist. Zuvor seien es noch mehr als 20 Milliarden gewesen, so Elliott. Damit näherten sich die Reckitt-Aktien dem von ihm als fair errechneten Niveau./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2024 / 22:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2024 / 01:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,89 % und einem Kurs von 59,86EUR auf Tradegate (01. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.