RBC senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Sector Perform' - Ziel runter

haowenshan schrieb 05.09.24, 21:15

ich weiß es auch nicht, schon eigenartig, wenn man die Kurse von Alcon und CZM vergleicht, Alcon ist fast doppelt so hoch wie beim Coronacrashtief, CZM unter dem Coronacrashtief. aber sie dürften sich schon unterscheiden, ganz ohne Grund ist das nicht. ich glaub CZM ist viel stärker nach Asien (China) ausgerichtet und sie sind - es klingt komisch für ein Medtechunternehmen - mE teilweise auch ein Konsumunternehmen (da sich die Patienten die Laserbehandlungen selber zahlen müssen und sich die Patienten in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten für ein günstigeres Verfahren entscheiden, bei dem CZM weniger verdient). Ich hatte mir nach dem Crash eine kleine Einstiegsposition gekauft, aber ich muss auch sagen, die aktuelle Bewertung geht mE in Ordnung oder anders gesagt, megagünstig sind sie aktuell leider nicht obwohl sie deutlichst unter ihrer Corona Peak-Bewertung sind. Sie waren halt irrsinnig hoch bewertet.



ein Kunde von ihnen ist EuroEyes, da hab ich mir jetzt die Folien angesehen:



EuroEyes benefits from the market shift from laser to lens-based procedures

• Very challenging economic environment especially in China

• Ongoing slow-down of refractive laser surgery market with increasing number of patients opting for

lens-based surgeries

• While strong in refractive laser surgery EuroEyes is the market leader for lens exchange surgeries



Greater China: stable growth despite economic downturn and furious

competition

Presbyopia surgery remained growing, offsetting

negative impacts from myopia treatments

• The country’s consumer confidence weakened

during 1H2024 while competition intensified at

the same time

• The Group managed to achieve a 4% yoy revenue

growth as the demand for presbyopia surgeries

continued to grow

• Revenue from performing trifocal lens exchange

surgery grew 28% in the country yoy, making up

for the reduced demand in myopia surgeries



also ich weiß nicht, wie stark CZM im IOL Bereich ist, aber ich glaube da werden sicher nicht nur CZM IOL implantiert, sondern auch von der Konkurrenz. beim Laser ists anders.



vielleicht tut sich jemand die Mühe an und hört sich deren Call an und fasst für CZM relevantes hier zusammen?