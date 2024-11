Schneider Electric trennt sich von Chef - Unstimmigkeiten zu Strategie

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric tauscht seinen Unternehmenschef nach Meinungsverschiedenheiten aus. Der Verwaltungsrat habe den 54-jährigen Olivier Blum mit der Leitung des Konzerns mit sofortiger Wirkung beauftragt, teilte Schneider Electric am Montag in Rueil-Malmaison mit. Blum arbeite schon seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen und gehöre seit 2014 dem Führungsgremium an. Der bisherige Unternehmenschef Peter Herweck sei nach 18 Monaten von seinem Amt entbunden worden, da es zu Unstimmigkeiten bei der Umsetzung der Unternehmenspläne gekommen sei./mne/ngu/stk