Arbor Metals erhält Bohrgenehmigungen für Lithiumprojekt Jarnet

Mark Ferguson, President des Unternehmens, meinte hierzu: „Im Namen des Board of Directors möchte ich diese Gelegenheit nutzen, der Cree Nation of Chisasibi für ihre Unterstützung der Explorationsarbeiten von Arbor sehr herzlich zu danken. Die Cree Nation ist ein wichtiger Interessenvertreter im Corvette Camp, und wir freuen uns auf eine dauerhafte und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung.“

Das Projekt Jarnet ist im Raum LG4 im Gebiet Eeyou-Istchee Baie James gelegen. Die drei Claim-Blocks befinden sich jeweils 5 km nordwestlich der Hauptlithiumlagerstätten von Patriot Battery Metals. Das Bohrprogramm 2024 besteht aus 7 Zielzonen, die ausgewählt wurden, nachdem Lithiumanomalien in Geschiebemergel, magnetische Kontraste und Prospektionsergebnisse überprüft wurden. Zu den Zielzonen, auf denen im Rahmen des Programms 2024 Bohrungen stattfinden sollen, gehört die neuentdeckte Molybdänzone, wo mehrere außergewöhnliche Werte (über 2,5 % Mo) erfasst wurden: das Molybdänvorkommen Prince. Die erste Phase des Programms wird die Zielgebiete mit bis zu vier 200-m-Bohrlöchern erproben und hat ein Limit von 3600 m. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Feldmannschaft in den kommenden Wochen zu entsenden und erwartet die Ergebnisse noch vor Ende des Jahres.

„Wir bei Arbor Metals sind bestrebt, unsere Explorationsaktivitäten mit größter Rücksicht auf die Umwelt durchzuführen“, so Mark Ferguson, President und CEO von Arbor. „Wir halten uns an strenge Umweltrichtlinien und legen bei all unseren Unternehmungen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und der indigenen Bevölkerung. Die Entdeckung von Lithium in mehreren Bereichen unseres Projekts unterstreicht unser Engagement, der wachsenden Nachfrage nach Lithium aus heimischen Quellen auf dem nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge nachzukommen.“

