Rönesans Holding schließt Finanzierung für das türkische Großprojekt der Nordmarmara-Autobahn ab

Das Autobahnprojekt wird die Ost-West-Straßenverbindungen Istanbuls durch einen neuen Korridor zwischen der asiatischen und der europäischen Seite der Stadt revolutionieren

Das Stadtzentrum erhält einen neuen direkten Zugang zum Flughafen Istanbul

Das Projekt setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Infrastruktur in der Türkei

ISTANBUL, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Am Freitag, dem 18. Oktober, gab die Rönesans Holding den finanziellen Abschluss des Abschnitts Nakkaş-Başakşehir des Nördlichen Marmara-Autobahnprojekts in der Türkei bekannt – ein Projekt, in das 1,43 Milliarden Euro investiert wurden.

Der Abschnitt Nakkaş-Başakşehir des Nördlichen Marmara-Autobahnprojekts ist ein Meilenstein für die Ost-West-Verbindung Istanbuls. Er umgeht das überlastete Straßennetz Istanbuls im Norden und bietet eine zusätzliche Schnellstraße zwischen Asien und Europa.

Die Autobahn wird auch den Zugang zu Istanbuls neuem Flughafen über die neue Mautstraße verbessern, die die westlichen und nördlichen Bezirke der Stadt miteinander verbindet.

Pendler, Unternehmen und Logistikunternehmen werden von kürzeren Reisezeiten und niedrigeren Transportkosten sowie von einer verbesserten Verkehrssicherheit und weniger Staus profitieren.

Das Projekt ist eine der höchsten Investitionen der Türkei im Straßensektor und umfasst eine 31,3 km lange Mautstraße, einschließlich einer 1,6 km langen Schrägseilbrücke und mehrerer Über- und Unterführungen. Zu den wichtigsten Komponenten des Projekts gehören fortschrittliche Mautsysteme und nachhaltige Bautechniken.

Erman Ilıcak, Präsident der Rönesans Holding, sagte: „Wir sind stolz darauf, mit dem Projekt Nakkaş-Başakşehir einen neuen Maßstab für den Verkehr in der Türkei zu setzen. Unser besonderer Dank gilt unseren Konsortialpartnern unter der Leitung der Samsung C&T Corporation für das Vertrauen, das sie uns bei diesem Projekt entgegengebracht haben, und für ihre Investition in die Türkei. Die Autobahn wird nicht nur die Reisezeiten für Privatpersonen und Unternehmen in Istanbul drastisch verkürzen, sondern auch die nachhaltige Entwicklung des Landes auf eine neue Stufe stellen. Dies ist eine Autobahn der Zukunft, die mit Blick auf die Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt gebaut wurde – Elemente, die wir hoffentlich bei allen künftigen weltweiten Infrastrukturprojekten wiederfinden werden."