Pyramid: Steigerung im zweiten Halbjahr

Nach Darstellung von SMC-Research war das erste Halbjahr 2024 von Pyramid relativ schwach, für das zweite Halbjahr zeichnet sich aber eine Verbesserung ab und der positive Trend soll sich 2025 verstetigen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auf der Basis ein hohes Kurspotenzial, stuft den Titel aber mit „Hold“ ein, bis sich die in Aussicht gestellte Trendwende in den Geschäftszahlen deutlich zeigt.

Für das zweite Halbjahr zeichne sich aber, verglichen mit den ersten sechs Monaten, eine Steigerung bei Umsatz und EBITDA ab. Das habe das Management in der im August herabgesetzten Jahresprognose, die einen Umsatz von 70 bis 73 Mio. Euro (zuvor: 78 bis 80 Mio. Euro) und ein EBITDA von 3,8 und 4,2 Mio. Euro (zuvor: 5,6 bis 5,8 Mio. Euro) vorsehe, auch entsprechend eingeplant.

In der nächsten Finanzperiode wolle das Unternehmen auch auf Jahresbasis die Erlöse und den operativen Profit steigern. Um das zu erreichen, seien die Produktentwicklung und der Vertrieb weiter intensiviert worden. Erste Erfolge dieser Anstrengungen zeichnen sich bereits in einem starken Auftragseingang für das erste Quartal 2025 ab. Jetzt gehe es darum, den positiven Trend zu verstetigen. Die Analysten versprechen sich weitere Informationen dazu vom Update-Call für das dritte Quartal am 20. November.

In Summe trauen sie Pyramid dank der aussichtsreichen Positionierung in wachstumsstarken Märkten weiterhin eine nachhaltige Trendwende und die Etablierung eines profitablen Wachstumspfades zu. Obwohl die Analysten diese Entwicklung vorsichtig modelliert haben, zeige ihr Modell ein Kursziel von 1,90 Euro und damit ein Kurspotenzial von rund 90 Prozent an.

Ihr Urteil laute trotzdem vorerst weiter „Hold“, bis sich die Trendwende in den Geschäftszahlen konkret niederschlage.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.11.2024 um 8:35 Uhr)

Rating: Neutral

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 1,90 EUR