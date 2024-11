Kursplus bei Süss Microtec - Kapazitätserweiterung in Taiwan

JBelfort schrieb 02.11.24, 09:03

Ist diese Firma das Nvidia Europas?



Weniger Kunden, weniger Produkte, mehr Outsourcing – der radikale Wandel des Münchener Maschinenbauers begeistert die Investoren. Und der Chef trimmt den Konzern weiter auf Rendite.

Joachim Hofer

22.10.2024 - 15:40 Uhr



Süss Microtec: Die Anlagen des Münchener Maschinenbauers sind weltweit bei Halbleiterherstellern gefragt. Foto: Süss Microtec

München. Seit gut einem Jahr ist Burkhardt Frick Vorstandschef bei Süss Microtec, die Investoren hat er bereits beeindruckt: Der Aktienkurs des Chipausrüsters ist um rund 160 Prozent geklettert, das Geschäft wächst stark. Denn Frick baut den traditionsreichen Maschinenbauer tiefgreifend um.



Im Gespräch mit dem Handelsblatt sagt der Manager des Mittelständlers: „Wir entwickeln uns von einer Manufaktur zum Systemintegrator. Das führt zu kürzeren Durchlaufzeiten, höherem Output und – so unser klares Ziel – zu steigenden Margen."



Auch an der Effizienz arbeitet Frick: „Wir nehmen gezielt Produkte vom Markt und stellen bis 2030 ein Viertel des Portfolios ein." Bislang habe das TecDax-Unternehmen zudem mehr als 1000 Kunden bedient: „Nun konzentrieren wir uns stärker auf ausgewählte Schlüsselkunden“, erläutert Frick, der von Europas größtem Tech-Konzern ASML gekommen ist.



Süss Microtec: Aktie hat seit Jahresanfang stark zugelegt



Analysten sind begeistert von Süss. Für die Experten von Jefferies etwa ist das Unternehmen aus Garching bei München eine der interessantesten Halbleiter-Aktien weltweit. Ist Süss „das Nvidia Europas?“, überschrieb die Investmentbank jüngst eine Studie zu dem Tech-Unternehmen.



Der Vergleich erscheint weit hergeholt. Denn Süss kommt lediglich auf eine Marktkapitalisierung von gut einer Milliarde Euro, Nvidia dagegen auf mehr als drei Billionen. Er ist aber durchaus ernst gemeint.



Einerseits, weil der Erfolg an der Börse ähnlich groß ist. So verzeichnet Nvidia, der wertvollste Halbleiterkonzern der Welt, seit Jahresanfang ein Kursplus von knapp 190 Prozent. Bei Süss sind es immerhin noch rund 100 Prozent – obwohl die Aktie in den vergangenen Handelstagen nach einer enttäuschenden Prognose von ASML nachgegeben hat. Der Philadelphia Semiconductor Index der wichtigsten in den USA notierten Halbleiteraktien legte im Jahresverlauf nur um rund ein Viertel zu.



Andererseits trägt Süss zum Erfolg von Nvidia bei. Die Maschinen des Mittelständlers stehen unter anderem in den Fabriken von TSMC, dem wichtigsten Auftragsfertiger der Chipindustrie. Bei den Taiwanern lässt der US-Konzern seine Halbleiter produzieren.



Süss ermöglicht ultraleistungsfähige Chips



Auch beliefert Süss die führenden Hersteller von hochmodernen Speicherchips, Fachleute sprechen von „High-Bandwidth Memory“.H+ Diese ultraleistungsfähigen Halbleiter benötigt Nvidia als unverzichtbare Ergänzung zu seinem Kernprodukt, den Grafikprozessoren (kurz: GPUs).



Süss liefert Anlagen für verschiedene Schritte der Halbleiterfertigung. Der Schwerpunkt liegt auf dem Backend, also der Weiterverarbeitung der Chips. Die Bayern verkaufen unter anderem sogenannte Bonder, mit denen verschiedene Bauelemente in einem Gehäuse verbunden werden. Darüber hinaus bietet Süss Belacker an. Sie dienen dazu, Fotolacke auf die Siliziumscheiben aufzubringen, auf denen die Chips entstehen.



Burkhardt Frick: Der Aktienkurs hat sich mehr als verdoppelt, seit der neue Chef bei Süss Microtec angefangen hat. Foto: Süss Microtec

Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld: Geräte, mit denen sich die Masken reinigen lassen, die für die Belichtung der Scheiben notwendig sind. Die Anlagen finden sich in den meisten modernen Chipfabriken. In der Nähe von TSMC in Hsinchu, Taiwan, betreiben die Bayern eine eigene Produktion. Hierzulande fertigt Süss am Stammsitz in Garching sowie in Sternenfels unweit von Pforzheim.



Der Umsatz ist im ersten Halbjahr um knapp die Hälfte auf 193 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten hat sich auf 22,5 Millionen Euro mehr als verdoppelt.



Das Umsatzziel erreicht Süss ein Jahr früher



Bereits im Sommer hat Frick die Jahresprognose deutlich angehoben. So rechnet der Manager jetzt mit Erlösen von bis zu 410 Millionen Euro, gut zehn Prozent mehr, als er im Frühjahr in Aussicht gestellt hatte. Zudem verspricht der Konzernherr eine deutlich höhere operative Marge.





„Der Boom der KI-Halbleiter sorgt dafür, dass unsere Maschinen vor allem bei den Speicherchip-Herstellern enorm gefragt sind“, begründet Frick den überraschend guten Geschäftsverlauf. Darauf habe sein Unternehmen reagiert: „Wir haben es geschafft, unsere Kapazitäten innerhalb eines Jahres schnell zu erweitern. Dadurch konnten wir die Umsatzprognose erhöhen.“



Süss profitiert dabei vom glänzenden Geschäft seiner Großkunden wie TSMC. Der Umsatz der Asiaten ist im dritten Quartal um fast 40 Prozent angestiegen. Seit Beginn des Jahrzehnts haben sich die Erlöse von TSMC mehr als verdoppelt.



Fabrik von TSMC: Die Anlagen von Süss Microtec sind bei den führenden Chipherstellern weltweit im Einsatz. Foto: Bloomberg/Getty Images

Um die hohe Nachfrage nach Chips für die Künstliche Intelligenz (KI) zu bewältigen, baut TSMC seine Fabriken erheblich aus. Rund 30 Milliarden Dollar will das Unternehmen dieses Jahr für Equipment und Gebäude ausgeben. TSMC ist unter anderem Lieferant für die Prozessoren für Apples iPhones und Mac-Computer.



Süss-Chef will neues Geschäftsfeld besetzen



Süss-Chef Frick hofft unterdessen, in den nächsten Jahren ein völlig neues Geschäftsfeld zu besetzen: das sogenannte Hybrid-BondenH+. Dabei werden verschiedene Chip-Komponenten eng in einem einzigen Bauteil miteinander verbunden. Der Datendurchsatz pro Fläche steigt, Wärme kann besser abtransportiert werden, und Chips lassen sich letztlich höher stapeln. Analysten rechnen mit nennenswerten Umsätzen von 2027 an. Hybrid-Bonden ist wichtig, wenn Nvidia weiterhin immer leistungsfähigere GPUs herstellen will.



Fricks Vorgänger haben einst versprochen, 2025 die Marke von 400 Millionen Umsatz zu erreichen. So wie es derzeit aussieht, wird Süss das Ziel bereits dieses Jahr übertreffen. Dennoch lässt Frick offen, welche Größenordnung er in Zukunft anstrebt. Nur so viel lässt sich der Manager entlocken: Er wolle zu Mitbewerbern wie Aixtron aufschließen, Deutschlands größtem Chipausrüster.H+ Die Aachener rechnen für das laufende Jahr mit Erlösen von bis zu 660 Millionen Euro.



Ungeachtet des Kursrutschs der vergangenen Tage sehen die Analysten von Jefferies weiter kräftiges Aufwärtspotenzial für die Aktie. „Die Wachstumsaussichten und die Trendwende bei den Margen von Süss werden vom Markt nicht in vollem Umfang gewürdigt“, urteilen die Banker.



