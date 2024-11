GOLDMAN SACHS stuft GENERALI SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali vor den am 15. November erwarteten Quartalszahlen von 31,50 auf 30,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen, und die Aktie des Versicherers bleiben auch auf der "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Andrew Baker senkte in seinem Ausblick vom Freitagabend seine Schätzung je Aktie für 2024 um etwa 7 Prozent und verwies dafür vor allem auf höhere Verluste wegen Naturkatastrophen und einen geringeren Diskontierungsvorteil im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 19:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 25,80EUR auf Tradegate (04. November 2024, 08:47 Uhr) gehandelt.