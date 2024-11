Eloro Resources schließt nicht vermittelte Privatplatzierung von 4.200.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von CAD 3.780.000 ab

Toronto, Kanada, 31. Oktober 2024 - Eloro Resources Ltd. ("Eloro" oder das "Unternehmen") (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit seinem zuvor gemeldeten nicht vermittelten Privatplatzierungsangebot (das "Angebot") die zweite und letzte Tranche des Angebots von 4.200.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 0,90 pro Einheit mit einem Bruttoerlös von CAD 3.780.000 abgeschlossen hat. Das Angebot umfasste eine Lead-Order vom größten Aktionär und strategischen Investor des Unternehmens, Crescat Capital LLC.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von CAD 1,50, wobei das Verfallsdatum jedes Warrants zwei Jahre nach dem Abschluss des Angebots liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die weitere Exploration und Erschließung des Projekts Iska Iska sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Drei Insider von Eloro nahmen an dem Angebot teil ("Insider"). Der Teil des Angebots, der sich auf die Ausgabe von Einheiten an Insider bezieht, stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Eine formelle Bewertung war gemäß MI 61-101 nicht erforderlich, da der faire Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, an der die Insider beteiligt waren, nur CAD 590.478 betrug und dementsprechend 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots nicht überstieg. Auch die Zustimmung der Minderheitsaktionäre war gemäß MI 61-101 nicht erforderlich, da der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, an der die Insider beteiligt waren, 25 % der Kapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots nicht überstieg. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Beteiligung der Insider an dem Angebot eingereicht, da die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand.

Seite 2 ► Seite 1 von 2