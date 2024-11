Genpact mit 2024 Celonis „Best Use Case Ideation" Award für nachhaltige Supply-Chain-Lösung ausgezeichnet

NEW YORK, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Genpact (NYSE: G), ein globales Unternehmen für professionelle Dienstleistungen und Lösungen, das Ergebnisse liefert, die die Zukunft gestalten, wurde mit dem Celonis „Best Use Case Ideation" Award für seine innovative nachhaltige Lieferkettenlösung für Kunden aus der Fertigungsindustrie ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Genpact für die Reduzierung von Abfall und Ausschuss und die Verbesserung der Effizienz von Produktionsprozessen.

Die in Zusammenarbeit mit Celonis, dem weltweit führenden Unternehmen für Process Mining und Process Intelligence, entwickelte Lösung ermöglicht es Kunden, Einwegverpackungen durch wiederverwendbare Alternativen zu ersetzen. Durch die systemübergreifende Verfolgung der Verpackungsbewegungen über eine einheitliche Schnittstelle reduziert die Lösung effektiv den Abfall und verbessert die betriebliche Effizienz.

„Die heutigen Lieferketten erfordern nachhaltige, flexible und effiziente Lösungen, die Abfall reduzieren, Verschwendung bekämpfen und die Abläufe in einem vielfältigen Ökosystem optimieren", sagte Sanjeev Vohra, Chief Technology and Innovation Officer, Genpact. „Indem wir die Celonis Process Intelligence-Plattform nutzen, um Transaktionen über mehrere Produkte und Systeme hinweg zu orchestrieren, unterstützen wir unsere Kunden dabei, durch unser umfassendes Know-how in der Lieferkette und unsere fortschrittlichen Technologielösungen einen greifbaren ökologischen und betrieblichen Wert zu schaffen."

Diese Lösung deckt vier Phasen des Lebenszyklus wiederverwendbarer Assets ab:

Planung mit Echtzeit-Einblicken Verfolgung der Standorte von Assets Koordinierung von Daten über komplexe Lieferketten hinweg Rationalisierung der Rückwärtslogistik für Abholaufträge

Genpact wurde als einer der sechs besten Finalisten aus 115 Beiträgen des jährlichen Celonis Ecosystem Hackathon auf der Celosphere 2024 am 22. Oktober 2024 in München ausgewählt und zum Gewinner in der Kategorie „Best Use Case Ideation" ernannt.