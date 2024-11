Die Woche des Jahres: Neue Umfragen drücken den US-Dollar ins Minus

Analysten interpretieren die Marktbewegungen als Signal, dass einige Anleger ihre optimistischen Dollar-Wetten auf einen Sieg Trumps überdenken. Die Hoffnungen auf Trumps Wachstums- und Inflationspolitik, die den Dollar in der Vorwoche auf ein Viermonatshoch getrieben hatten, wurden durch neue Umfragen geschwächt. Diese deuten darauf hin, dass die demokratische Kandidatin Kamala Harris in wichtigen Swing-States an Boden gewinnt.

Das Rennen bleibt jedoch offen und unvorhersehbar, was die Volatilität in den Finanzmärkten verstärken könnte, je näher der Wahltag rückt. "Am Optionsmarkt steigen die Preise in beide Richtungen, viele Profis wollen lieber abgesichert und eher neutral in diese politische Richtungsentscheidung gehen", schreibt Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte bei Robomarkets. "Worst Case für die Börse wäre sicherlich ein Wahlausgang ohne Sieger, der dann erst Tage oder Wochen später feststehen und bis dahin einiges Chaos im Land hervorrufen könnte. Jedes eindeutige Ergebnis dagegen dürfte in einer ersten Reaktion zu einem erleichterten Aufatmen auch an der Börse führen."

Das zweite großte Highlight der Börsenwoche dürfte die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Donnerstag werden. "Besonders spannend werden diesmal das schriftliche Statement der Fed und die Pressekonferenz von Jerome Powell. Denn das Tempo weiterer Zinssenkungen ist alles andere als in Stein gemeißelt", so Thomas Altmann von QC Partners. "Von daher ist die Zinssenkung das zweite Ereignis dieser Woche, das hohe Schwankungen verspricht."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 1,089USD auf Forex (04. November 2024, 09:48 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,14 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer