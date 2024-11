SEEC investiert in topmodernen „e-BiTAC v7“-Elektrolyseur von thyssenkrupp In Fujian wird ein bedeutender Schritt in der Chlor-Alkali-Industrie unternommen: SEEC setzt auf den hochmodernen „e-BiTAC v7“-Elektrolyseur von thyssenkrupp nucera, um die Produktion von Natronlauge zu revolutionieren.