SÜSS MicroTec: Starker Wochenauftakt dank dieser News!

Trotz einer anhaltenden Kursflaute in den vergangenen Wochen gehört die Aktie des Halbleiterwertes SÜSS MicroTec mit einem Plus von 96 Prozent seit dem Jahreswechsel mit zu dem besten, was der deutsche Aktienmarkt in diesem Jahr zu bieten hat.

Unternehmen legt Expansionspläne vor

Am Montagvormittag gehören die Anteile mit Kursgewinnen von etwa 2,5 Prozent zu den Top-Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Grund hierfür ist neben einer technischen Gegenreaktion auf die in den vergangenen Handelstagen verzeichneten Kursverluste eine Pressemitteilung des Unternehmens.

Wie SÜSS MicroTec am Morgen bekannt gegeben hat, wurde für die Erweiterung des Produktionsstandortes in Taiwan ein langfristiger Mietvertrag unterzeichnet. Insgesamt 18.000 Quadratmeter hat das Unternehmen neu angemietet. Davon soll rund ein Drittel "für die Fertigung unter Reinraumbedingungen erschlossen" werden.

Hohe Nachfrage soll direkt vor Ort bedient werden

Ziel des Vorstoßes in den Asien-Pazifik-Raum ist, die wachsende Nachfrage direkt vor Ort bedienen zu können. Das Unternehmen selbst gibt an, dass 80 Prozent aller Auftragseingänge des Unternehmens aus dieser Region stammen würden.

Der bereits 2020 erschlossene Standort in einem Technologiepark nahe der als Wissenschaftsstandort bekannten Stadt Hsinchu ist nach Angaben von SÜSS MicroTec aber an seine Kapazitätsgrenze gestoßen, weswegen jetzt neue Flächen erschlossen werden sollen.

Produktionsstart schon im kommenden Jahr

Das Unternehmen plant, in die Kapazitätserweiterung 15 bis 20 Millionen Euro zu investieren, die Fertigstellung des Rohbaus soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Produktionsstart soll dann in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erfolgen.

SÜSS MicroTec beabsichtigt in den Gebäuden vor allem Anlagen für die Fertigung von Komponenten von Speichern mit hoher Bandbreite (HBM) herzustellen. HBM-Speicher spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der Herstellung von KI-Beschleunigern und wird vor allem von Nvidia nachgefragt.

Aktie startet schwungvoll in die neue Woche

Die Expansionspläne des Unternehmens quittieren Anleger zum Wochenauftakt mit Kursgewinnen von rund 2,5 Prozent. Damit kann sich die Aktie von ihrem zuletzt markierten Korrekturtief bei 52,50 Euro absetzen und die Unterstützungslinie bei 54,00 Euro zurückerobern.

Kurzfristig bleibt das Chartbild der Aktie nach dem Doppel-Top im Bereich von 70,00 Euro jedoch angeschlagen. Bis zum Überwinden der 50-Tage-Linie bei etwa 60 Euro dürfte das Kursgeschehen daher mittelfristig zäh bleiben.

Fazit: Es braucht frische Impulse wie diesen!

Die Anteile von Anlagenbauer SÜSS MicroTec sind am Montag gefragt, nachdem das Unternehmen per Pressemitteilung Pläne zu einer Expansion seines Standortes in Taiwan mitgeteilt hat. Die Münchner wollen damit auf die hohe Nachfrage nach seinen Anlagen vor allem im ostasiatischen Raum reagieren.

Für die technisch angeschlagene Aktie kommen die Kursgewinne genau zur richtigen Zeit. Bis zu einem erneuten prozyklischen Kaufsignal ist es allerdings noch ein weiter Weg, für den das Unternehmen auch auf externe Unterstützung durch ein konstruktives Gesamtmarktumfeld angewiesen sein könnte. Aus eigener Kraft könnte SÜSS MicroTec von den Quartalszahlen profitieren, die das Unternehmen am kommenden Donnerstag vorlegen will.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion