Israelische Siedler setzen Fahrzeuge von Palästinensern in Brand Es ist ein neuer Fall von Vandalismus radikaler israelischer Siedler im Westjordanland. In der Nacht wurden nach Augenzeugenberichten 18 Fahrzeuge von Palästinensern in Brand gesetzt. Den Angaben zufolge handelte es sich um rund zehn Angreifer. …