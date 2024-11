Continental-Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtschancen

Nachdem die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) von ihrem Jahreshoch bei 78 Euro vom Februar 2024 bis Anfang Juli um 33 Prozent auf bis zu 52 Euro gefallen war, trat die Aktie in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Handelsspanne von 52 bis 62 Euro ein. Mit 57 Euro wird die Aktie derzeit nahezu in der Mitte der Spanne gehandelt. Zuletzt prallte die Aktie nach einer reduzierten Umsatzprognose vom oberen Rand der Tradingrange nach unten ab.

Wenn die Continental-Aktie auch in den nächsten Monaten eher seitwärts läuft, dann wird eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Continental-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.