Börsenstart Europa - 04.11. - ATX stark +0,22 %

Der TecDAX steht bei 3.331,21 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: Evotec +5,79 %, SUESS MicroTec +2,34 %, Jenoptik +1,76 %

Flop-Werte: Energiekontor -3,53 %, SILTRONIC AG -2,15 %, HENSOLDT -0,74 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 4.876,34 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +2,93 %, BBVA +1,74 %, Hermes International +1,67 %

Flop-Werte: AXA -1,02 %, Airbus -0,67 %, Deutsche Boerse -0,56 %

Der ATX steht aktuell (09:59:46) bei 3.520,94 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: DO & CO +1,15 %, Verbund Akt.(A) +0,97 %, Erste Group Bank +0,94 %

Flop-Werte: BAWAG Group -0,77 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,73 %, Lenzing -0,71 %

Der SMI steht bei 11.952,00 PKT und verliert bisher -0,16 %.

Top-Werte: Sonova Holding +1,22 %, Logitech International +0,99 %, CIE Financiere Richemont +0,93 %

Flop-Werte: UBS Group -0,75 %, Swiss Re -0,42 %, Swiss Life Holding -0,32 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:53) bei 7.414,15 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +2,93 %, Hermes International +1,67 %, Renault +1,66 %

Flop-Werte: AXA -1,02 %, Airbus -0,67 %, Societe Generale -0,66 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.564,36 PKT und steigt um +0,66 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,79 %, Securitas Shs(B) +1,66 %, Nordea Bank Abp +1,33 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,05 %, Telia Company -0,52 %, ABB +0,12 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:44:27) bei 3.360,00 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,24 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,06 %, Piraeus Port Authority +0,97 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -3,82 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,99 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,54 %