Bitpanda / Bitpanda setzt auf die Validus-Plattform von Eventus: ...

- Die Implementierung soll Bitpanda dabei helfen, die Anforderungen der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) zu erfüllen - Bitpanda positioniert sich so auch für nachhaltigen Kundenschutz und gegen Marktmissbrauch, Manipulation und Insiderhandel - Bericht von Acuiti und Eventus zeigte: nur 9% der von MiCA betroffenen Unternehmen waren vollständig vorbereitet

Bitpanda setzt auf die Validus-Plattform von Eventus: Frühzeitiges Vorbereiten auf die MiCA in Europa New York / Wien (ots) -

Bitpanda (https://www.bitpanda.com/en) , der europäische Marktführer für digitale Vermögenswerte und Eventus (https://www.eventus.com/) , ein führender Anbieter umfassender, maßstabsgetreuer Lösungen für Handelsüberwachung und Finanzrisiken, geben heute ihre Zusammenarbeit bekannt. Bitpanda wird die Validus-Plattform von Eventus einsetzen, um die Anforderungen an die Handelsüberwachung anzupassen und seine rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und verfügt über Niederlassungen und Hubs in der von der MiCA betroffenen Region - darunter in Wien, Barcelona, Berlin, Krakau und Bukarest. Nach einer gründlichen Prüfung der Anbieter von Handelsüberwachungslösungen entschied sich Bitpanda für Eventus. Der Anbieter soll das Unternehmen dabei unterstützen, Marktmissbrauch, Manipulation und Insiderhandel mithilfe von Automatisierung zu erkennen und zu verhindern.

Manol Vanev, (https://www.linkedin.com/in/manol-vanev-91a8a140/) Compliance Officer bei Bitpanda, sagte: "Wir haben jede auf dem Markt verfügbare Lösung geprüft, bevor wir die Kandidaten eingegrenzt haben. Unsere Wahl fiel auf Eventus aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, darunter die hochmoderne Technologie, der gute Ruf und die umfassende Erfahrung mit vielen der weltweit größten Unternehmen für digitale Vermögenswerte. Die breite Erfolgsbilanz im traditionellen Finanzwesen mit anderen Anlageklassen sowie die Expertise in den Bereichen Märkte und Regulierung waren weitere entscheidende Gründe. Wichtig waren für uns auch die einfache Handhabung der Lösung und die robuste und anpassbare Verfahrensabdeckung, die Validus bietet."



Philipp Bohrn (https://www.linkedin.com/in/philipp-bohrn/) , Vice President Public and Regulatory Affairs bei Bitpanda, fügt hinzu: "Wir sind schnell gewachsen und benötigen eine ausgeklügelte, benutzerfreundliche Plattform, die unser Daten- und Transaktionsvolumen bewältigen kann. Gleichzeitig sollte sie unsere Effizienz maximieren und skalierbar sein, um alle Kapazitätsanforderungen zu erfüllen, die wir in Zukunft haben könnten. Bitpanda ist sehr darauf bedacht, die höchsten Compliance-Standards einzuhalten, und die Wahl von Eventus für diese wichtige Funktion unterstützt nicht nur unsere heutigen regulatorischen Anforderungen, sondern positioniert uns auch für nachhaltiges Wachstum und verbesserten Kundenschutz in der Zukunft."



Travis Schwab (https://www.linkedin.com/in/travisschwab/) , CEO von Eventus, sagte: "Bitpanda hat erkannt, wie wichtig es ist, der Regulierung einen Schritt voraus zu sein und die Voraussetzungen für eine robuste und skalierbare Handelsüberwachungsumgebung zu schaffen, die sich problemlos an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen lässt - ob es wächst, neue Anlageklassen hinzufügt oder sich einer schnell verändernden Regulierungslandschaft gegenübersieht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, während es sein beeindruckendes Wachstum fortsetzt und sich dem Schutz seiner Kunden verpflichtet fühlt."



Im Juni veröffentlichten Acuiti (https://www.acuiti.io/) und Eventus einen Bericht über die Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Kryptowährungen (MiCA) mit dem Titel "Die Auswirkungen der MiCA auf die Aufsicht über den Kryptomarkt: Einblicke und Herausforderungen". (https://www.eventus.com /cat-press-and-news/mica-set-to-accelerate-investment-in-surveillance-for-crypto -trading-firms/) Der Bericht basiert auf einer Umfrage und einer Reihe von Interviews mit 68 Unternehmen, die im Kryptowährungshandel tätig sind. Die Studie ergab, dass MiCA, einer der ersten umfassenden regulatorischen Rahmen für den Kryptowährungshandel, der in einer großen Finanzrechtsordnung entwickelt wurde, Investitionen in Überwachungssysteme für den Handel mit Kryptowährungen beschleunigt, obwohl nur 9% der von MiCA betroffenen Unternehmen vollständig vorbereitet waren. Darüber hinaus hatte ein Viertel der Unternehmen Mitte des Jahres noch nicht mit den Vorbereitungen begonnen.



