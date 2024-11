Coinbase: Insider planen Verkauf von bis zu 5.000.000 Aktien

Aktien der Klasse B verfügen über je 20 Stimmrechte, während Aktien der Klasse A über je eine Stimme verfügen. Aktien der Klasse B werden nicht öffentlich gehandelt und sind in eine gleiche Anzahl an an der Nasdaq notierten Aktien der Klasse A umwandelbar, um einen Verkauf zu erleichtern.

Unternehmensinsider verfolgen solche Pläne, um den Anschein der Voreingenommenheit durch das Wissen über nicht öffentliche Informationen zu beseitigen. Pläne führen automatisch Geschäfte aus, wenn bestimmte Bedingungen, einschließlich Preis, Volumen und Zeitpunkt, erfüllt sind.

Coinbase gab die Annahme der Handelspläne am 30. Oktober in einem bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Formular bekannt. Armstrongs Plan hat ein geschätztes Startdatum vom 18. November und endet spätestens am 14. November 2025.

Armstrong verkaufte Coinbase-Aktien zuletzt am 12. September, als ein früherer Plan 15.375 Aktien der Klasse B in die gleiche Anzahl von Aktien der Klasse A umwandelte und die gleiche Anzahl von Aktien der Klasse A für 2,5 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 161,28 US-Dollar pro Aktie verkaufte.

Zum 31. März kontrollierte Armstrong 52 Prozent der Stimmrechte von Coinbase durch seine Mehrheitsbeteiligung an den stimmberechtigten Klasse-B-Aktien.

Die Coinbase-Aktie ist in diesem Jahr hinter dem breiten Markt zurückgeblieben und hat lediglich 5 Prozent an Wert dazugewinnen können. Vergangene Woche hatte Coinbase einen Anstieg des Konzernumsatzes um über 80 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar verkündet. Allerdings lagen die Erwartungen der Analysten bei 1,26 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn pro Aktie, der nur 0,30 US-Dollar erreichte, blieb hinter den Erwartungen zurück.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 164,1EUR auf Tradegate (04. November 2024, 10:53 Uhr) gehandelt.