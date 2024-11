Metasphere informiert über strategische Projekte und Pläne für zukünftige Entwicklungen

Vancouver, British Columbia – 4. November 2024 / IRW-Press / Metasphere Labs Inc. („Metasphere“ oder das „Unternehmen“) (CSE: LABZ ) (OTC: LABZF ) (FWB: H1N ), ein führendes Unternehmen in den Bereichen Blockchain, Metaverse und dezentraler Identitätstechnologie, freut sich, seine Stakeholder über die jüngsten Fortschritte und strategischen Entscheidungen im Rahmen seiner wichtigsten Partnerschaften zu informieren.

Fertigstellung des Projekts für Bluesphere Ventures

Am 1. November 2024 schloss Metasphere seine Arbeit für Bluesphere Ventures Inc. ab, die ursprünglich am 21. März 2024 angekündigt worden war. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit von Metasphere, anspruchsvolle Zeitpläne einzuhalten und die gemeinsame Vision von „Ents World“, einer umweltbewussten, offenen Metaverse-Initiative, voranzutreiben.

Beendigung der Partnerschaft mit Bot Ventures

Nach der Ankündigung vom 8. Mai 2024 hat Metasphere beschlossen, seine Ressourcen neu zu priorisieren, und ist mit Bot Ventures übereingekommen, das dezentrale Identitätsprojekt zu beenden (die „Beendigung“). Metasphere behält die entwickelten Assets und könnte in Zukunft eine unabhängige Entwicklung des Projekts in Betracht ziehen, obwohl dies aktuell nicht geplant ist. In Verbindung mit der Beendigung fallen keine Kosten an.

Weiterentwicklung der VR-Plattform mit ARCannabis

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung mit ARCannabis, die am 21. Juni 2024 bekannt gegeben wurde, bemüht sich Metasphere um die Entwicklung einer VR-Einzelhandelsplattform, die voraussichtlich bis Ende dieses Quartals fertiggestellt wird. Diese immersive Erfahrung wird die Kundeninteraktion in der virtuellen Realität neu definieren.

Entwicklung des CarbonBot-Protokolls mit Ecoblox und Pure Sky

Bei der am 9. Juli 2024 angekündigten Zusammenarbeit mit Ecoblox und Pure Sky im Rahmen des CarbonBot-Protokolls wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Das Projekt wird nun unter der Marke CarbonBot betrieben, was von den ursprünglichen Plänen für eine gemeinnützige Organisation abweicht. Das Protokoll wurde zwar nicht auf der MWC Americas vorgestellt, die Partnerschaft zieht jedoch eine Teilnahme an der MWC 2025 in Barcelona in Betracht. Das fertige Carbon Offsetting Protocol ist auf GitHub verfügbar. Es ist ein Audit durch eine ISO- oder UN-zertifizierte VVB (Verifizierungs- und Validierungsstelle) geplant, wodurch es möglicherweise zum ersten anerkannten Carbon Offsetting Protocol wird, das strenge Umweltstandards erfüllt. Im Anschluss daran wird es dem Pure Sky Registry zur Abstimmung durch seine Mitglieder vorgelegt.

Seite 2 ► Seite 1 von 5