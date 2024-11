Evotec: Jetzt nicht mehr aufzuhalten?

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Das technische Setup wird zunehmend konstruktiv

Dabei profitieren die Anteile auch von den Fortschritten, die den Käufern der Aktie bereits in den vergangenen Wochen gelungen sind. Das schwer angeschlagene Chartbild hellt sich immer weiter auf – was zu fortgesetzten Kursgewinnen führen könnte.

Nach Doppelboden: Erholungstrend beschleunigt sich

In den vergangenen Monaten herrschte im Bereich zwischen 5,30 und 6,50 Euro ein zähes Ringen zwischen den Verkäufern und Käufern. Letztere waren um eine Bodenbildung bemüht – und konnten ein neues 52-Wochen-Tief, das ein technisches Verkaufssignal bedeutet hätte, nur mit großer Mühe verhindern.

Diese Bemühungen führten jedoch zu einem Doppelboden, der in den vergangenen Wochen erfolgreich für einen Erholungsversuch genutzt werden konnte. Mit dessen Hilfe gelang nicht nur die Rückeroberung der 50-Tage-Linie, sondern auch der Sprung über den Horizontalwiderstand bei 6,50 Euro, womit gleich zwei (frühe) prozyklische Kaufsignale geliefert wurden.

Technische Ausgangslage wird immer besser

Diese wussten die Käufer zu nutzen, was zu einem raschen Anstieg in Richtung des Horizontalwiderstands bei 7,50 Euro führte, der mithilfe der zum Wochenauftakt zu verzeichnenden Kursgewinne erstmals seit dem tiefen Fall Anfang August nachhaltig überwunden werden kann.

Begünstigt werden die Kursgewinne dabei auch durch die technische Indikation. Während der Relative-Stärke-Index (RSI) auf eines der in diesem Jahr höchsten Niveaus Jahr klettert – ohne dass die Aktie bereits stark überkauft wäre – schiebt sich der Trendstärkeindikator MACD immer weiter in den Plusbereich vor, was einen an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend der Aktie anzeigt.

Platz nach oben ist noch genug

Platz hätte Evotec aktuell zunächst bis etwa 9,00 Euro, wo ein weiterer Horizontalwiderstand verläuft. Entscheidend für eine übergeordnete Trendwende dürfte anschließend das Knacken des Widerstandsbereiches werden, der derzeit zwischen der 200-Tage-Linie und der 10-Euro-Marke liegt.

Sofern die am Mittwoch zu erwartenden Quartalszahlen nicht enttäuschen, spricht zumindest aus technischer Perspektive alles für einen Anstiegsversuch in diesen Bereich. In neue Schwierigkeiten würde Evotec erst dann geraten, wenn die Aktie wieder unter 6,50 Euro sowie die 50-Tage-Linie zurücksetzen würde.

Fazit: Die Chancen auf eine nachhaltige Trendwende steigen

Die Aktie von Evotec verzeichnet am Montag starke Kursgewinne. Zwar gibt es keine Neuigkeiten aus dem Unternehmen, die Anteile profitieren aber vor einer wachsenden Risikoaffinität der Anleger vor den am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen. Auch die stark verbesserte technische Indikation treibt die Papiere an.

Sofern weitere Hiobsbotschaften ausbleiben und kurzfristig einzuplanende Gewinnmitnahmen nicht zu einem Kurs unterhalb von 6,50 Euro führen, bleiben die mittelfristigen Aussichten der Aktie gut, die damit immer größere Fortschritte auf dem Weg zu einer übergeordneten Trendwende macht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion