dynaCERT ernennt Kevin Unrath zum Chief Operating Officer und erweitert sein Führungsteam für globales Wachstum und Innovation

TORONTO, ONTARIO – (4. November 2024) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Kevin Unrath zum Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Als neuer COO von dynaCERT und zukünftiger Managing Director der dynaCERT GmbH mit Sitz in Deutschland wird Herr Unrath den President des Unternehmens bei der Aufsicht und den Führungsagenden für die weitere Entwicklung des Unternehmens sowie die globale Expansion auf internationaler Ebene tatkräftig unterstützen. Ziel wird es sein, den Absatz der Produkte des Unternehmens zu steigern und die neuen Produktionsinitiativen des Unternehmens voranzutreiben.

Herr Kevin Unrath ist ein engagierter und ergebnisorientierter Führungsexperte mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz und umfassender Erfahrung in internationalen Führungspositionen in der Automobil- und Off-Highway-Industrie sowie in der Präzisionsbearbeitung.

Herr Unrath hat bereits zahlreiche Firmen gemanagt und seine Führungskompetenzen auf höchster Ebene sind für dynaCERT eine große Bereicherung. Außerdem stärkt Herr Unrath dynaCERT mit seiner Erfahrung in der Förderung von Gewinnwachstum, Leistungssteigerung, Roadmapping von nachhaltigen Technologien und digitaler Transformation. Es ist ihm wichtig, seine Führungsrolle entsprechend zu nutzen, um dynaCERT bei seinen Beiträgen zum Wasserstoffmarkt und der positiven Einflussnahme auf die Branche bestmöglich zu unterstützen.

Herr Unrath verfügt über beachtliche Erfahrung im Geschäftswesen. Er war sechs Jahre lang bei den Firmen Hatz Motorenfabrik GmbH & Co. KG und Hatz Components GmbH & Co. KG tätig, wo er das Umsatzwachstum beaufsichtigte und sich vor allem auf die Bereiche Lead Generation, Marktstudien, Zielkundendefinition und Customer Journey Development spezialisierte. Auch in der Unternehmensentwicklung gelangen ihm zahlreiche Meilensteine, wie etwa die Gründung sowie der Aufbau und die Entwicklung der Firma Hatz Components GmbH und des Fusions- und Übernahmeverfahrens.

