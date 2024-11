Hessengeld für Erstkäufer - Experte verrät, was dahintersteckt und was die Voraussetzungen sind (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Junge Familien kämpfen mit steigenden Baukosten und

hohen Zinsen, die den Traum vom Eigenheim in weite Ferne rücken. Um Abhilfe zu

schaffen, plant die Landesregierung in Hessen das "Hessengeld". 10.000 Euro pro

Erstkäufer und 5.000 Euro für jedes Kind sollen Familien entlasten und den

Hauskauf erleichtern.



Das Hessengeld ist damit eine echte Chance für junge Familien, die sich den

Traum vom eigenen Zuhause kaum noch leisten können. Es gibt allerdings klare

Voraussetzungen, die es zu berücksichtigen gilt. Nachfolgend erfahren Sie,

welche Dokumente Interessenten benötigen und worauf sie bei der Antragstellung

achten sollten.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Zugang zum Eigenheim wird immer schwierigerDie Lage am Immobilienmarkt ist angespannt, das spüren immer mehr jungeFamilien, die weiterhin am Wunsch eines Eigenheims festhalten. Die Zahlensprechen dabei für sich: So wurden im Jahr 2022 beispielsweise 57.000Kaufverträge abgeschlossen und somit 20 Prozent weniger als beispielsweise imVorjahr.Ein zentraler Faktor für diese Situation sind die stark gestiegenen Baukosten,die seit der Energiekrise 2022 erheblich zugenommen haben. Das betrifftinsbesondere die Preise für Baumaterialien, aber auch Bauvorschriften im BereichEnergieeffizienz, die einen Hausbau deutlich verteuern. Laut Branchenberichtensind die Preise für Baumaterialien wie Holz , Stahl und Dämmstoffe teilweise umbis zu 40 Prozent gestiegen, was die Baukosten enorm in die Höhe treibt.Gleichzeitig verschärfen auch die gestiegenen Bauzinsen die Situation. Währendin den letzten Jahren die Finanzierungskosten aufgrund niedriger Zinsen relativerschwinglich waren, haben die Zinsanhebungen seit 2022 viele Familien starkbelastet. Vor allem die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) habendafür gesorgt, dass Immobilienkredite nun häufig bei 3 bis 4 Prozent Zinsenliegen, verglichen mit 1 bis 1,5 Prozent vor der Zinswende. Die somitanfallenden monatlichen Ratenzahlungen wären für viele Familien untragbar.Die Attraktivität Hessens - für viele Familien ein VerhängnisDass sich vor allem Hessen in einer derart angespannten Marktlage befindet,liegt an der hohen Nachfrage in vielen Regionen des Bundeslandes. Dieseresultiert unter anderem aus der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Hessen.Das Rhein-Main-Gebiet zieht viele Menschen aufgrund der hohenArbeitsplatzdichte, guten Infrastruktur und Lebensqualität an, was zu einerkonstant starken Nachfrage nach Immobilien führt. Gleichzeitig fehlt es an