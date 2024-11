HEIDELBERG entwickelt die KI-gesteuerte Druckerei von morgen (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 0,956 auf Tradegate (04. November 2024, 10:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -0,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,12 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 291,69 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +4,93 %/+109,86 % bedeutet.

Heidelberg (ots) - · 20 Jahre angewandte Digitalisierung und 5 Jahre Erfahrungmit KI· Seit 2004 vernetzt HEIDELBERG Maschinen und Systeme in Druckereien· 13.000 Einheiten weltweit sind mit der HEIDELBERG Cloud verbunden· Dreistelliger Millionenbetrag für digitale Prozesse, Produkte und DiensteViele Menschen sehen Druck und Digitalisierung als Gegensätze. Dabei ist dieDruckindustrie heute digitaler denn je. Digital vernetzte und softwaregesteuerteDruckmaschinen sind bei HEIDELBERG ebenso Standard, wie Over-the-Air-Updates,intelligente Assistenzsysteme und vollständig automatisiertes Drucken bei denSpeedmaster Modellen. Weltweit sind rund 13.000 Maschinen und Systeme an dieCloud des Unternehmens angeschlossen. Von der Auswertung der Maschinendatenprofitieren Druckereien unter anderem in Form von Benchmarking,Leistungssteigerungen und aktiver Maschinenüberwachung (Active MachineMonitoring). Dr. David Schmedding, Technologie- und Vertriebsvorstand vonHEIDELBERG sagt: "Was vor 20 Jahren bei HEIDELBERG mit der Anbindung der erstenDruckmaschine an das Internet begann, hat ungeahnte technische Möglichkeiteneröffnet. Heute planen wir die KI-gesteuerte Druckerei von morgen, dievergleichsweise günstige Schichten autonom fahren kann. Und HEIDELBERG wird mitSoftware, Maschinen und Robotik wichtige Bausteine dafür liefern."HEIDELBERG ist mit Investitionen im dreistelligen Millionenbereich, die seit2004 in Digitalisierung, Datentechnologie und Robotik geflossen sind, einer derVorreiter in Maschinenbau und Industrie und hat damit seine führendetechnologische Position unterstrichen. "Unser Unternehmen hat in den vergangenen20 Jahren und weit darüber hinaus die Druckindustrie geprägt und wird das auchin Zukunft auf Basis unseres Technologie-Know-hows tun", sagt Schmedding. Sogibt etwa das KI-basierte Beratungstool "PAT" Vertragsdruckereien schon seit2021 einfach umzusetzende Handlungsempfehlungen für effizientere Arbeitsabläufe.Mit der neuen KI-gestützten Version Prinect Touch Free steht die nächste Versionder bekannten Workflow-Software schon in den Startlöchern. Die Cloud-Anwendungwird selbst entscheiden, welches Druckverfahren (Offset oder Digital) dereffizienteste und kostengünstigste Produktionsweg ist und daraufhin allemöglichen Layouts auf dem Druckbogen eigenständig berechnen. Mit diesentechnischen Voraussetzungen ist die KI-gesteuerte Druckerei von morgen dernächste erreichbare Schritt.Gesamtlösungsanbieter für alle modernen DruckverfahrenSeit der Fachmesse drupa 2024 ist HEIDELBERG Gesamtlösungsanbieter fürDruckereien und bietet alle modernen Druckverfahren mit entsprechenden Maschinen