Unionspolitiker wollen 'Kostenwende' in der Energiepolitik Unionspolitiker streben einen Kurswechsel in der Energiepolitik an. Zentral sei eine "Kostenwende", geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf eines Diskussionspapiers der CDU/CSU-Fraktion hervor. Es hat den Titel: "Neue …