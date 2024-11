Viking Therapeutics: "Großartiger" Test bei Adipositas-Pille – Aktie explodiert!

Eine Studie mit der oralen Gewichtsabnahmepille namens VK2735 an übergewichtigen Erwachsenen ergab, dass diejenigen, die eine Dosis von 100 Milligramm einnahmen, nach 28 Tagen durchschnittlich 8,2 Prozent ihres Körpergewichts verloren, was 6,8 Prozent mehr ist als bei Patienten, die ein Placebo einnahmen. Dies geht aus der Präsentation des Biotech-Unternehmens auf der ObesityWeek-Tagung am Sonntag hervor.

Laut JPMorgan ist der Gewichtsverlust von 8 Prozent bei der höchsten Dosis höher als bei allen anderen oralen Medikamenten der Konkurrenz, die sich in der Entwicklung befinden. Die Analysten unter der Leitung von Hardik Parikh bezeichneten es als "großartiges Ergebnis" und stellten fest, dass die Verträglichkeit bei höheren Dosen beeindruckend war.

Ein oral einzunehmendes Medikament wäre Injektionen vorzuziehen, wie beispielsweise die Diabetes- und Gewichtsverlustmedikamente von Eli Lilly und Novo Nordisk.

Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech! Fordern Sie sofort unseren brandneuen, kostenlosen Biotech-Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien das Potenzial haben, Ihren finanziellen Erfolg zu sichern.

Kürzlich präsentierte Viking seine Earnings und meldete einen Nettoverlust von 0,22 US-Dollar pro verwässerter Aktie für das dritte Quartal, eine leichte Verbesserung gegenüber dem Verlust von 0,23 US-Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Analysten, die von Capital IQ befragt wurden, hatten einen höheren Verlust von 0,25 US-Dollar pro Aktie prognostiziert.

Für das am 30. September abgeschlossene Quartal wurde, wie prognostiziert, kein Umsatz erzielt. Zum Stichtag 30. September verzeichnete das Unternehmen liquide Mittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von 930 Millionen US-Dollar, ein Anstieg gegenüber den 362 Millionen US-Dollar am Ende des Jahres 2023. Das Unternehmen betont, dass es über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt, um "mehrere wichtige Meilensteine" in seinen klinischen Programmen zu erreichen.

Die Viking-Aktie hat sich seit Jahresbeginn nahezu vervierfacht. Dennoch bietet die Aktie laut MarketScreener ein weiteres Rallyepotenzial von 50 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Am Montag notieren die Titel über 26 Prozent höher, zeitweise bei über 91 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion