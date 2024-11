Kleines Konto groß traden mit dieser Strategie!

Im Retail-Bereich handelt die überwältigende Mehrheit mit Konten, die in der Größenordnung um 15.000 € herum gelegen sind. Ähnlich, wie wenn das Haushaltsbudget privat sehr begrenzt ist, braucht es eine umso bessere Planung. Denn mit einem kleinen Konto kannst Du

nur sehr begrenzte Schwankungen aushalten nur begrenzt Geld verdienen (mit einem normalen Ansatz) wegen Punkt 2 auch nur sehr wenig Zeit dafür aufbringen

Was es also braucht ist ein Ansatz, der mit wenig Zeitaufwand umsetzbar ist, der geringe Schwankungen (Draw Down) verursacht und der aber gleichzeitig außergewöhnlich hohe Renditen p.a. erzielt. Und das alles muss über Jahrzezehnte bereits beständig funktioniert haben. Denn ein Ansatz, der eine Historie von 2-3 oder maximal 5-10 Jahren hat, kann überoptimiert sein und ist damit für die Zukunft extrem anfällig und fragil.

Klienten meiner Ausbildungen, die mit kleinen Konten starten, zugleich aber hohe Rendite-Chancen haben möchten bei geringst-möglichen Schwankungen, nutzen die RW Miracles Strategie. Dabei handelt es sich um einen Breakout-Ansatz, der zeitlich konditioniert ist. Das heißt: Primär-Faktor ist nicht allein der Preis, sondern er wird vorgefildert durch den Faktor Zeit. Es ist also ganz entscheidend, WANN ein Preishoch über- oder ein Preistief unterschritten werden. Die Wahrscheinlichkeit für eine starke, direktionale Bewegung verteilt sich nämlich alles andere als symmetrisch! Begründet ist dies in den fundamentalen Triebkräften der verschiedenen Märkte, die in meinem breit diversifizierten Ansatz gehandelt werden. Die Wahrscheinlichkeit für Frost- und Dürreschäden ist in spezifischen Jahresabschnitten ungleich höher, als in anderen. Konsum- und Nachfragephasen für z.B. Energierohstoffe, aber auch spezifische Lebensmittel sind nicht permanent auf dem gleichen Level. Darum setzt die RW Miracles Strategie an der fundamentalen Basis aller Marktbewegungen an. Den präzisen Regelwerken, die neben dem Einstieg auch einen fixen Stop-Loss und einen zeitbasierten Exit beinhalten, liegen also Preis UND Zeit als Bedingungen zugrunde. Darum performt dieser Breakout-Ansatz über 55 Jahre extrem stetig und hat sogar eine sensationell hohe Trefferquote von über 72%. Zum Vergleich: die gängen Ausbruchs-Strategien haben Trefferquoten um die 30%.

Umsetzbar sollte eine Strategie zudem mit sämtlichen Produkten sein, sprich mit Futures, CFD´s und Hebelzertifikaten. Auch das ist hier gegeben.

Ich handele das RW Miracles mit 30.000 $ Startkapital. Basierend hierauf erzielte die Strategie in der Historie durchschnittlich 68.000$ Gewinn pro Jahr! In der Hebelzertifikate-Variante starten wir mit 15.000 €. Wer RW Miracles mit 1/3 Einsatz handelt, kann auf 30.000$ Kontovolumen zum Start einen durchschnittlichen Gewinn p.a. von 22.666$ erzielen. Das wären 75% Rendite pro Jahr bei 23% Max. Draw Down. Da sich der Zeitaufwand auf nur wenige Minuten pro Trade beläuft ist RW Miracles perfekt für nebenberufliche Trader, aber auch für jene, die zu einer eigenen Strategie noch eine externe Strategie erlernen und umsetzen möchten.

