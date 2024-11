Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 30-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Precious Metals Summit Zürich

Der „2024 Precious Metals Summit Zurich“, eine der wichtigsten Bergbau-Investmentkonferenzen in Europa, findet am 11. und 12. November im Park Hyatt Zürich statt.

Commodity-TV ist stolzer TV-Partner der Veranstaltung! Dieses Jahr verspricht ein weiteres außergewöhnliches Event zu werden, mit Präsentationen von Marc Faber, Grant Williams, Ronald-Peter Stöferle, Joanna Ponicka, Florian Grummes und vielen mehr.

Auf dem zweitägigen Gipfel werden auch Präsentationen von 96 Unternehmen gehalten, die als beste Wertversprechen im Junior-Bergbausektor ausgewählt wurden. Die Geschäftsleitung steht für Einzelgespräche zur Verfügung.

Die Anmeldung ist für qualifizierte Investoren kostenlos. Weitere Informationen und Informationen zur Anmeldung finden Sie hier:

https://www.precioussummit.com/event/2024-precious-metals-summit-zuric ...

Aktie der Woche

Collective Mining meldet Weltklasse-Bohrresultate und führt Finanzierung durch

Collective Mining vermeldet vor wenigen Tagen die sensationelle Entdeckung einer neuen hochgradigen Goldzone im Apollo-System, die sich innerhalb des unternehmenseigenen Projekts Guayabales in Caldas, Kolumbien, befindet. Dort stieß man unter anderem auf 57,65 Meter mit 8,18 g/t AuEq einschließlich 18,85 Meter mit 20,21 g/t AuEq.

Diese neue Entdeckung, die als Zone Ramp bezeichnet wurde, wird als erster Abschnitt eines bedeutenden neuen hochgradigen Goldsystems in der Tiefe interpretiert und kann als ein teilweise reduziertes intrusionsbezogenes Au-Ag-Cu-System klassifiziert werden. Obwohl die Zone Ramp in oder in der Nähe von 1.000 Metern unterhalb der Oberfläche beginnt, befindet sich das Entdeckungsloch in unmittelbarer Nähe eines konzeptionellen unterirdischen Zugangstunnels, der Apollo mit der bergbaubezogenen Infrastruktur in einem möglichen zukünftigen Erschließungsszenario für das Projekt verbindet.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 24. und 25. Oktober 2024, in denen ein öffentliches Kaufangebot von Stammaktien im Wert von 35 Millionen CA$ unter der Leitung von BMO Capital Markets im Auftrag eines Konsortiums von Emissionsbanken angekündigt wurde, sein strategischer Investor, der über Beteiligungsrechte an Aktienfinanzierungen des Unternehmens verfügt, diese Beteiligungsrechte im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot ausgeübt hat. Der strategische Investor beabsichtigt, eine solche Anzahl an Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 5,00 CA$ pro Stammaktie zu zeichnen, die dazu führen wird, dass der strategische Investor 9,99 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien hält, und zwar auf teilweise verwässerter Basis nach Durchführung des öffentlichen Angebots, berechnet in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Beteiligungsrechts des strategischen Investors.

News: Collective Mining meldet eine neue hochgradige Entdeckung bei Apollo durch Bohrungen von 57,65 Meter mit 8,18 g/t AuEq einschließlich 18,85 Meter mit 20,21 g/t AuEq

News: Collective Mining gibt den Erhalt der Ausübungserklärung von Beteiligungsrechten durch einen strategischen Investor bekannt

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielt Fury Gold Mines eine Kaufempfehlung:

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Fury Gold Mines. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Fury Goldmines und Kursziel 2 USD

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

https://www.rohstoff-tv.com/play/goldmarkt-update-warum-die-goldrallye ...

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Canada Nickel erhält hochkarätigen Zugang

Canada Nickel gab vor wenigen Tagen gibt die Ernennung von Herrn Julian Ovens zum Mitglied des Board of Directors mit Wirkung vom 21. Oktober 2024 bekannt. Ovens bringt umfangreiche Erfahrungen im Senior Management sowohl bei Rio Tinto als auch bei BHP mit, seine leitenden Funktionen bei der kanadischen Regierung und seine erfolgreiche Beratungstätigkeit im Bereich der Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit werden für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein.

News: Canada Nickel Company gibt die Ernennung des Vorstands bekannt

Century Lithium berichtet über weitere Fortschritte

Century Lithium berichtete kürzlich über die Fortschritte bei seinem Lithiumprojekt Angel Island in Esmeralda County, Nevada, USA. Seit dem Abschluss einer Machbarkeitsstudie für Angel Island im April 2024 konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf entscheidende Schritte für die Entwicklung des Projekts. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Prozessoptimierung, um die geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts zu senken, auf Umweltstudien und Genehmigungen sowie auf der Projektfinanzierung. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden die Tests in der Lithiumextraktionsanlage des Unternehmens im Amargosa Valley, Nevada, fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung von Lithiumkarbonatproben zur Bewertung durch inländische Endverbraucher und interessierte Parteien liegt.

News: Century Lithium berichtet über Fortschritte auf Angel Island

Endeavour Silver vermeldet bedeutende Baufortschritte auf Terronera

Endeavour Silver konnte kürzlich ein Update zum Baufortschritt im dritten Quartal 2024 auf seinem Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco bereitstellen. Demnach machte das Projekt Terronera im dritten Quartal beträchtliche Fortschritte, da die obere Anlagenplattform kurz vor der Fertigstellung steht. Der Bau der übertägigen Aufbereitungsanlage und der Infrastruktur erreichte 90%, womit die Aufnahme des Betriebs weiter vorbereitet wird. Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der unteren Anlagenplattform, wo die Betonarbeiten gut vorankommen, sowie auf der Bergelagerungsanlage, wo die Eindeichung des unterirdischen Wasserabzugs und die Installation der Rohre zügig voranschreiten. Der Gesamtfortschritt des Projekts (Minenerschließung und Bau über Tage) hat 77% erreicht, wobei bisher mehr als 258 Millionen $ des Projektbudgets ausgegeben wurden. Die Projektverpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 270 Millionen $, was 99 % des Kapitalbudgets von 271 Millionen $ entspricht.

News: Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt von Terronera im 3. Quartal 2024 bereit; die Bauarbeiten an der Oberfläche sind zu 77 % abgeschlossen

Foran Mining vermeldet bedeutende Baufortschritte

Foran Mining vermeldete jüngst ein Update zum Stand der Bauarbeiten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt McIlvenna Bay in Saskatchewan, Kanada. Mit dem Abschluss der Betonarbeiten für die Fundamente der halbautogenen Zerkleinerung und der Kugelmühle, dem nahen Abschluss der Fundamentarbeiten für die Bereiche Vermahlung, Kupferflotation und Zinkflotation und dem Gießen von ca. 2.911 m³ Beton wurden bedeutende Fortschritte erzielt, was den bisherigen Jahresplan übertrifft. Die wichtigsten Gerätschaften, einschließlich des 275-Tonnen-Krans und der SAG-/Kugelmühlenkomponenten, sind vor Ort eingetroffen, während der Baustahl und die Mahlwerke unterwegs sind und die Konzentratfilterpresse und der Kieselsteinbrecher sich in der Endmontage oder in der Testphase befinden. Die Detailplanung ist zu etwa 78 % abgeschlossen, und die Arbeiten für 2024 und Anfang 2025, einschließlich des Fundaments der Aufbereitungsanlage, der Gebäude der Aufbereitungs- und Pastenanlage, der Abwasser- und Trinkwasseraufbereitungsanlagen, der Straßen, Teiche, Bermen und der LKW-Werkstatt, sind zu etwa 97 % abgeschlossen. Ein Video, das das Projekt McIlvenna Bay vorstellt und das Management, wichtige Meilensteine und die Vision des Unternehmens für die erste Produktionsphase hervorhebt, kann hier angesehen werden: https://app.frame.io/reviews/16b41baf-562e-4359-9538-b329f15a3b60

News: Foran berichtet über den Baufortschritt bei McIlvenna Bay im 3. Quartal 2024

Fury Gold Mines identifiziert drei Bohrziele

Fury Gold Mines gab jüngst den Abschluss des Explorationsprogramms 2024 bei Committee Bay in der östlichen Region Kitikmeot in Nunavut, Kanada, bekannt. Das Explorationsprogramm 2024 konzentrierte sich auf Folge- und Infill-Probenahmen von hochgradig anomalen regionalen Gold-in-Till-Proben mit nicht identifizierten Quellen. Das Explorationsmodell konzentrierte sich auf regionale Scherzonen in der Nähe von günstigen Lithologien wie Eisenformationen und ultramafischen Lithologien. Drei Ziele sind nun bohrbereit: Three Bluffs Shear, wo Bohrungen im Jahr 2021 13,93 g/t Au auf 10 Metern durchschnitten, Raven Shear, wo 7 Gesteinsproben einen Durchschnittswert von 16,12 g/t Gold ergaben; und Burro West, wo eine 300 x 300 m große diskrete >90 Perzentil-Gold-im-Boden-Anomalie mit einem Spitzenwert von 50 ppb Gold definiert wurde.

News: Fury schließt 2024 Explorationsprogramm in Committee Bay ab; definiert 3 bohrbereite Scherzonen-Ziele

Gold Royalty mit Rekordumsatz

Gold Royalty vermeldete zuletzt starke Umsätze für das dritte Quartal 2024, die auf die cash-flowenden Lizenzgebühren des Unternehmens für Canadian Malartic, Côté, Borborema und Cozamin zurückzuführen sind und durch die starken Rohstoffpreise und das einzigartige Modell zur Generierung von Lizenzgebühren weiter unterstützt werden. Die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen stiegen im dritten Quartal 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 um 90 % auf 2,6 Mio. US$, was 1.051 Unzen Goldäquivalent ("GEOs") entspricht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stiegen die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 um über 130 % auf einen Neunmonatsrekord von 9,0 Millionen US$, was 4.017 GEOs entspricht. Infolgedessen ist das Unternehmen weiterhin auf dem besten Weg, seine zuvor angekündigte Prognose für 2024 von 6.500 bis 7.000 GEOs zu erreichen, was ungefähr 13 bis 14 Millionen US-Dollar an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Landverträgen und Zinsen entspricht.

News: Gold Royalty meldet starkes vierteljährliches Umsatzwachstum und Rekordumsätze für die ersten neun Monate 2024

Green Bridge Metals identifiziert Bohrziele

Green Bridge Metals konnte kürzlich vielversprechende Ergebnisse einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung (VTEMTM Plus) und eines Programms zur Entnahme von Schlitzproben auf seinem Nickelprojekt Chrome Puddy, 180 km nördlich von Thunder Bay, Ontario, bekanntgeben. Die Ergebnisse der Schlitzproben zeigen eine sehr konsistente Nickelmineralisierung mit großen Tonnagen, die mit einer Oxidalteration und Adern verbunden ist. Das Unternehmen plant ein Diamantbohrprogramm, um die stärksten Abschnitte der Leiter zu erproben, mit dem Ziel, eine höhergradige Mineralisierung zu identifizieren.

News: Geophysikalische Untersuchungen und Schlitzproben von Green Bridge Metals identifizieren klare Bohrziele auf dem Chrome Puddy Projekt, Ontario

IsoEnergy gründet transformelles Joint Venture mit Purepoint Uranium

IsoEnergy gab jüngst bekannt, dass man zusammen mit Purepoint Uranium im Zusammenhang mit der Gründung eines Joint Ventures für die Exploration und Erschließung eines Portfolios von Urankonzessionsgebieten im Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan eine Beitragsvereinbarung abgeschlossen hat. Beide Unternehmen werden Vermögenswerte aus ihren jeweiligen Portfolios in das Joint Venture einbringen, das aus 10 Projekten mit einer Fläche von mehr als 98.000 Hektar im östlichen Teil des Athabasca-Beckens bestehen wird. Es handelt sich dabei im Einzelnen um IsoEnergys Projekte Geiger, Thorburn Lake, Full Moon, Edge, Collins Bay Extension, North Thorburn, 2Z Lake und Madison sowie Purepoints Projekte Turnor Lake und Red Willow. IsoEnergy wird zunächst einen Anteil von 60 % am Joint Venture halten, während Purepoint einen Anteil von 40 % halten wird. Jede Partei hat die Möglichkeit, diesen Anteil innerhalb von sechs Monaten durch Ausübung sich gegenseitig ausschließender Put-/Call-Optionen auf 50/50 anzupassen. Purepoint wird während der Explorationsphase der Joint-Venture-Liegenschaften als Betreiber fungieren. Mit dem Übergang in die Vorentwicklungsphase wird IsoEnergy die operative Kontrolle über die Joint-Venture-Liegenschaften übernehmen.

News: IsoEnergy und Purepoint Uranium gründen Joint Venture über 98.000 Hektar im östlichen Athabasca-Becken

MAG Silver berichtet über Förderresultate

MAG Silvers Anlage in Juanicipio konnte ihre Produktion mit 332.290 Tonnen verarbeiteten Erzes im dritten Quartal konstant halten, was dem zweiten Quartal entspricht und das dritte Quartal in Folge ist, in dem die Anlage in Juanicipio 100% Erz verarbeitet. Der Gehalt des Silber Head Grade betrug im Quartal durchschnittlich 481 Gramm pro Tonne und trug zu einem Jahresdurchschnitt von 485 g/t bei. Dies übertrifft weiterhin die Erwartungen und unterstreicht den hochgradigen Charakter der Lagerstätte Juanicipio. Die Metallgewinnungsraten verbessern sich weiter, was den Erfolg der laufenden Betriebsverbesserungen und Kreislaufoptimierungen in der Juanicipio-Anlage unterstreicht. Juanicipio erreichte starke vorläufige Produktionsschätzungen von 4,9 Millionen Unzen Silber und 10.801 Unzen Gold, was die vierteljährlichen Erwartungen übertraf und die Stärke der Anlage demonstriert. Aufgrund der anhaltenden betrieblichen Leistung wird erwartet, dass die Silbergehalte am oberen Ende der revidierten Prognose (420 g/t bis 460 g/t) für 2024 liegen werden, was das Vertrauen in das langfristige Potenzial von Juanicipio stärkt.

News: MAG kündigt Produktion aus Juanicipio für das dritte Quartal 2024 an

Meridian Mining meldet starke Bohrergebnisse

Meridian Mining gab jüngst weitere starke Ergebnisse von seinem fortgeschrittenen Cu-Au-Ag-Projekt Cabaçal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso bekannt. Mehrere breite Zonen mit gestapelter Cu-Au-Ag-Mineralisierung, die von einem Goldvorkommen in einem späteren Stadium überlagert werden, werden weiterhin definiert und erweitert, was durch die CD-544-Untersuchung hervorgehoben wird: 38,2 Meter mit 3,2 g/t AuEq oder 2,1 % CuEq, CD-595 mit 12,4 Metern mit 3,3 g/t AuEq oder 2,2 % CuEq und CD-571 mit 22,2 Metern mit 1,7 g/t AuEq oder 1,2 % CuEq. Diese Ergebnisse stellen nur eine kleine Auswahl der vielen guten Ergebnisse dar, die bis dato innerhalb des PEA-Tagebaus erzielt wurden. Weitere Ergebnisse von Cabaçal stehen noch aus.

News: Meridian untersucht mehrere gestapelte Schichten mit hochgradigem Cu-Au-Ag, einschließlich CD-544: 38,2m @ 3,2g/t AuEq aus 78,9m

Miata Metals übernimmt 79North

Miata Metals gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es die zuvor angekündigte Transaktion mit 79North Inc. abgeschlossen hat, wodurch es alle emittierten und ausstehenden Aktien von 79North in einer All-Share-Transaktion erworben hat. Im Zusammenhang mit der Transaktion hält Miata nun eine 70%ige Beteiligung am 21.929 ha großen Goldprojekt Sela Creek, mit einer Option auf den Erwerb von 100%, sowie eine 70%ige Beteiligung am 19.916 ha großen Goldprojekt Nassau, die beide in Suriname, Südamerika, liegen. Sela Creek und Nassau befinden sich beide auf dem Guayana-Schild, in einer Region, die in letzter Zeit beträchtliche Investitionen in Goldexplorationen angezogen hat.

News: Miata Metals baut Gold-Explorationsportfolio in Surinam durch Übernahme von 79North aus

Osisko Development plant Einnahme von 50 Millionen Dollar

Osisko Development gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es eine Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. geschlossen hat, mit Cantor Fitzgerald Canada Corp. und Eight Capital als Co-Lead Agents, der zufolge die Lead Agents zugestimmt haben, auf Basis einer bestmöglichen Vermittlung bis zu 27.778.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit zu verkaufen, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu ca. 50 Millionen US$ zu erzielen. Das Unternehmen hat den Konsortialführern außerdem eine Option eingeräumt, die jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um zusätzliche bis zu 4.166.700 Einheiten zum Angebotspreis zu verkaufen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seiner Projekte Cariboo und Tintic, für die teilweise Rückzahlung seiner bestehenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: Osisko Development kündigt eine Privatplatzierung im Wert von 50 Mio. US-Dollar an

Sibanye-Stillwater sieht neueste Steuervorschriften in den USA positiv

Sibanye-Stillwater begrüßt die jüngste Veröffentlichung der endgültigen Bestimmungen für Abschnitt 45X des Inflation Reduction Act (IRA) durch das US-Finanzministerium vom 24. Oktober 2024. Hintergrund: Im August 2022 verabschiedete der US-Kongress das IRA, um die inländische Produktion von qualifizierten Komponenten für saubere Energie zu fördern. Das US-Finanzministerium führte Abschnitt 45X (S 45X) des IRA im Jahr 2023 ein, der eine 10 %ige Gutschrift für die vorgezogene Produktion für die Herstellung von Produkten vorschlug, die kritische Mineralien enthalten (Palladium und Platin gelten als kritische Mineralien). Im Dezember 2023 wurden zusätzliche Leitlinien vorgelegt, die die Kosten für die Gewinnung kritischer Minerale von den Kosten ausschlossen, die für die 10 %ige AMP-Gutschrift in Frage kommen, so dass der Endveredler kritischer Minerale den Großteil der AMP-Gutschrift beanspruchen kann, was zu einem wesentlich geringeren Nutzen für die Branche führt. Durch die Nichtberücksichtigung der Gewinnungskosten in den vorgeschlagenen S 45X-Gutschriften ist der größte Teil der Kosten, die den US-amerikanischen PGM-Betrieben entstehen, nicht förderfähig, was zu einem geringen finanziellen Vorteil oder einer geringen Unterstützung für die Betriebe führt. Dieses Versäumnis veranlasste die Gruppe, umfangreiche schriftliche Eingaben zu den vorgeschlagenen Verordnungen einzureichen und sich beim Kongress und der Regierung für Änderungen der vorgeschlagenen Verordnungen einzusetzen, um die Einbeziehung der mit der Gewinnung, der Aufbereitung, dem Recycling und der Veredelung kritischer Mineralien verbundenen Kosten zu ermöglichen. Erfreulicherweise scheinen die jüngst veröffentlichten endgültigen IRA- und S 45X-Verordnungen die von der Gruppe vorgeschlagenen Änderungen übernommen zu haben, so dass bei der Beantragung der AMP-Gutschrift für die Produktion kritischer Mineralien neben den Verarbeitungs- und Raffinierungskosten auch die Gewinnungskosten berücksichtigt werden können. Obwohl das Unternehmen die endgültigen S 45X-Bestimmungen zusammen mit Steuerberatern noch gründlich prüft, scheinen diese Änderungen sehr günstig zu sein und dürften den US-amerikanischen PGM-Betrieben in Montana beträchtliche Erleichterungen verschaffen, die ihre weitere Geschäftstätigkeit und langfristige Nachhaltigkeit unterstützen.

News: Sibanye-Stillwater begrüßt positive Änderungen über Abschnitt 45X der US-IRA-Vorschriften

Southern Cross Gold übernimmt wichtiges Projekt vollständig und bestätigt Streicherweiterung

Southern Cross Gold vermeldete kürzlich, dass es mit Nagambie Resources Limited einen Kaufvertrag abgeschlossen hat, nach dem SXG die verbleibende 30-prozentige Beteiligung und die Lizenzgebühren von NAG an den Redcastle-Gold-Antimon-Joint-Venture-Grundstücken erwerben wird. Mit der Akquisition werden auch alle verbleibenden Verpflichtungen in Bezug auf Lizenzgebühren beseitigt und das Joint Venture beendet. Das Redcastle-Gold-Antimon-Projekt befindet sich im Herzen der Goldfelder von Victoria, etwa 120 km nördlich von Melbourne. Redcastle ist ein historisch bedeutendes Goldfeld mit einer hochwertigen Goldproduktion, die bis in die 1850er Jahre zurückreicht, und 17 km an noch nicht abgebohrten Riffsystemen enthält, die noch in der Tiefe erkundet werden müssen.

Weiterhin meldete das Unternehmen, dass man eine bedeutende Entdeckung gemacht hat, die die Mineralisierung 260 Meter westlich von früheren Bohrungen erweitert und damit die bekannte Streichlänge auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, um 19 % auf 1.350 Meter erhöht. Die Ergebnisse von sechs Diamantbohrlöchern verbessern die Prospektivität von Sunday Creek erheblich und zeigen, dass Christina das vierte hochgradige Gold-Antimon-Prospekt geworden ist, das westlich von Apollo, Rising Sun und Golden Dyke liegt.

News: SXG Acquires Remaining 30% of the Redcastle Gold-Antimony Joint Venture

News: Southern Cross Gold (SXG): 260 Meter Streicherweiterung als vierte hochgradige Zone im Sunday Creek Projekt bestätigt

Tudor Gold mit herausragenden metallurgischen Ergebnissen

Tudor Gold konnte jüngst ein Update zu den laufenden metallurgischen Testarbeiten an der Gold-, Kupfer- und Silberlagerstätte Goldstorm bekanntgeben, die sich auf dem Projekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia befindet. Die Flotationsgewinnung betrug insgesamt bis zu 88,1 % Kupfer, 63,8 % Gold und 51,3 % Silber. Flotationstests bestätigten, dass aus dem unteren Teilgebiet von CS-600 ein hochwertiges Kupferkonzentrat mit erheblichen Goldmengen hergestellt werden kann, das mehr als 29 % Kupfer mit erheblichen Gold- und Silbergehalten von 33 g/t bzw. 96 g/t enthält. Das Flotationsprogramm verwendet ein typisches Kupfer-Fließschema, um das oben erwähnte verkaufsfähige Kupferkonzentrat herzustellen. Weitere Flotationsversuche sind im Gange, um ein separates Pyritkonzentrat herzustellen, das Gold und Silber enthält. Die positiven Ergebnisse der Flotation in Verbindung mit früheren oxidativen Laugungsmethoden (wie Druckoxidation oder Albion) bestätigen weiterhin die zuvor gemeldeten Goldgewinnungsraten von 90 % für den Bereich Lower CS-600. Das Testprogramm wurde mit ausreichender Sorgfalt konzipiert und durchgeführt, um eine zukünftige vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) zu unterstützen.

News: Tudor Gold Announces Positive Metallurgical Testing Results For The Goldstorm Deposit, At Treaty Creek, Located In The Heart Of The Golden Triangle, Northwestern British Columbia

Uranium Royalty erwirbt lukrative Royalty

Uranium Royalty gab kürzlich, bekannt, dass das Unternehmen eine bestehende Royalty auf den Uranprojekten Millennium und Cree Extension in Saskatchewan, Kanada für einen Gesamtbetrag von 6 Millionen Dollar in bar erworben hat. Bei der erworbenen Royalty handelt es sich um eine Nettogewinnbeteiligung (NPI) von 10 % an einer ungefähren Beteiligung von 20,6955 % an den Projekten. Die Royalty wird fällig, nachdem alle qualifizierten Vorproduktionsausgaben, die nach der Festlegung der Royalty anfallen, wieder hereingeholt worden sind. Das Projekt Millennium beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 75,9 Millionen Pfund U3O8 bei einem Durchschnittsgehalt von 2,39 % U3O8 und eine vermutete Ressource von 29,0 Millionen Pfund U3O8 bei einem Durchschnittsgehalt von 3,19 % U3O8, womit es zu den größten unerschlossenen Uranprojekten weltweit zählt. Cameco Corporation, der Betreiber der Projekte, reichte im Jahr 2009 einen Antrag auf ein Umweltverträglichkeitsgutachten für das Projekt ein, das voraussichtlich 150.000 bis 200.000 Tonnen Erz pro Jahr produzieren wird und eine potenzielle Lebensdauer der Mine von 10 Jahren hat. Durch den Erwerb der Royalty auf diesen beiden Projekten erhält URC Zugang zu etwa 12.800 Hektar Land im äußerst viel versprechenden Athabasca-Becken, mit angesehenen Betreibern und in einem der besten Bergbaurechtsgebiete der Welt.

News: Uranium Royalty erwirbt bestehende Royalty auf Camecos fortgeschrittenen Uranprojekten Millennium und Cree Extension

Vizsla Silver erhält prestigeträchtige Auszeichnung

Vizsla Silver gab jüngst bekannt, dass seine hundertprozentige mexikanische Tochtergesellschaft Minera CANAM seit 2022 zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung „Sozial verantwortliches Unternehmen“ (ESR – Socially Responsible Company Distinction) erhalten hat. Diese Auszeichnung wird an Unternehmen vergeben, die in ihrem Sektor führend sind, wenn es darum geht, soziale und ökologische Werte in ihre Geschäftstätigkeit zu integrieren. Die Auszeichnung „Sozial verantwortliches Unternehmen“ ist die höchste Anerkennung für unternehmerische Sozialverantwortung in Mexiko und wird gemeinsam vom Mexikanischen Zentrum für Philanthropie (CEMEFI) und der Stiftung für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit (ALIARSE) vergeben.

News: Vizsla Silver erhält das dritte Jahr in Folge eine nationale Auszeichnung für seine Leistungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

