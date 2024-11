Ghosting im Handwerk - Alexander Thieme verrät, was Handwerker tun können, wenn sich der Kunde nicht mehr meldet (FOTO)

Hannover (ots) - Wenn Kunden nach einem Angebot plötzlich abtauchen, kann das

für Handwerker sehr frustrierend sein. Doch mit der richtigen Vorgehensweise

lassen sich solche Situationen vermeiden. Wie, das weiß Alexander Thieme: Mit

der A&M Unternehmerberatung GmbH unterstützen er und sein Team

Handwerksunternehmen mit erprobten Strategien bei der Gewinnung von Kunden und

Mitarbeitern. Wie Sie als Handwerker mit dem Thema Ghosting umgehen sollten,

erfahren Sie hier.



Ghosting ist ein Phänomen, das wir längst nicht mehr nur aus dem privaten

Bereich kennen, auch immer mehr Unternehmen sind davon betroffen - so auch viele

Handwerksbetriebe. Von Ghosting spricht man in diesem Zusammenhang in der Regel

dann, wenn man ein Angebot für einen Kunden erstellt hat, sich dieser aber nicht

mehr zurückmeldet. Kein Anruf, keine E-Mail, keine Nachricht, keine Reaktion -

stattdessen bricht die Kommunikation plötzlich ab. "Statt darüber nachzudenken,

wie man den Kunden zurückgewinnen kann, sollte der Fokus darauf liegen, solche

Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen", betont Alexander Thieme von der

A&M Unternehmerberatung GmbH. "Denn das eigentliche Problem entsteht nicht erst,

wenn der Kunde sich nicht mehr meldet, sondern bereits viel früher im Prozess."







Klarheit geschaffen werden", fährt der Experte fort. "Dabei ist es wichtig,

nicht nur den Preis zu nennen, sondern auch verständlich zu erklären, welche

Leistungen der Kunde für sein Geld erwarten kann." Mit der A&M

Unternehmerberatung GmbH unterstützt Alexander Thieme Fachfirmen aus dem

Handwerk und der Industrie dabei, Neukunden und neue Mitarbeiter zu gewinnen und

mehr Planungssicherheit zu erreichen. Zudem bietet die Agentur professionelle

Strategien, um die Kundenbindung nachhaltig zu stärken, damit es gar nicht erst

dazu kommt, dass sich der Kunde plötzlich nicht mehr meldet.



Darum kommt es im Handwerk zum Ghosting



Die Gründe, warum sich potenzielle Kunden nicht mehr bei einem Handwerksbetrieb

melden: Einer der häufigsten Faktoren ist Unzufriedenheit. Vielleicht wurde das

Angebot nicht deutlich definiert, es haben keine Rücksprachen stattgefunden oder

der Preis ist einfach zu hoch. Nicht selten trauen sich viele potenzielle Kunden

nicht, offen zu sagen, dass ihnen das Angebot zu teuer sind. Manchmal haben sie

auch bereits ein günstigeres Angebot von der Konkurrenz bekommen, scheuen sich

aber davor, eine Absage zu erteilen. Oder er versteht einfach nicht, was genau Seite 2 ► Seite 1 von 2



