Serie B und erste kommerzielle Anlage - Polystyvert's Präsenz in Europa soll die Wachstumsstrategie beschleunigen

MONTREAL, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Nathalie Morin, Präsidentin und CEO von Polystyvert, beginnt eine Reihe strategischer Treffen in Europa mit Partnern und Investoren, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu beschleunigen, das sich auf das Auflösungsrecycling und die Kreislaufwirtschaft von Styrolkunststoffen spezialisiert hat.

Ziel dieser Treffen ist es, die Partner der Wertschöpfungskette mit dem innovativen Recyclingansatz der Auflösung vertraut zu machen, bei dem gereinigtes und sicheres Recyclingharz in die Produktion integriert wird. Sektoren wie die Automobil-, Elektronik-, Verpackungs-, Pharma- und Spielzeugindustrie können so ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Die Auflösungsrecyclingtechnologie von Polystyvert eignet sich besonders gut für Styrolkunststoffe wie Polystyrol und ABS, die aufgrund von Verunreinigungen oft schwer zu recyceln sind. Die Technologie von Polystyvert wurde auch von der Basler Konvention für ihre Fähigkeit anerkannt, Flammschutzmittel in Kunststoffabfällen zu beseitigen.