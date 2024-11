Was abgesetzt werden darf und warum Influencer leer ausgehen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer spezielle Arbeitskleidung benötigt, kann die

Kosten dafür unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend machen. Für

Influencer, die auf ihren Social-Media-Kanälen Mode präsentieren, gilt das

nicht. Das Finanzgericht Niedersachsen hat eine entsprechende Klage abgewiesen.

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert die

Details und erklärt, wann Arbeitskleidung steuerlich geltend gemacht werden

kann.



Streitfall: Influencerin will Kleidung als Betriebsausgaben absetzen





Eine Influencerin und Bloggerin, die seit 2007 auf verschiedenenSocial-Media-Plattformen und Internetseiten tätig ist, wollte Kosten unteranderem für hochwertige Kleidung, Handtaschen und Kosmetika als Betriebsausgabenvon der Steuer absetzen. Und strengte deshalb eine Klage an. Ihr Argument: Siehabe die Produkte angeschafft, um diese überwiegend zur Ausübung ihrerberuflichen Tätigkeit zu verwenden. Sprich: um sie als Influencerin ihrenFollowern zu präsentieren. Und zumindest 40 Prozent der Kosten davon - dafürerrechnete sie knapp 12.000 Euro - seien deshalb als Betriebsausgabenanzuerkennen.In der Klage wurde argumentiert, es handele sich nicht um Aufwendungen für dieLebensführung. Vielmehr würden die gekauften Gegenstände zwingend erforderlicheArbeitsmaterialien für die berufliche Tätigkeit darstellen, welche die Klägerinbenötige, um Einnahmen zu erzielen. Eine private Weiternutzung der Produkte seiin der Regel nicht erfolgt. Da eine solche Nutzung aber nicht gänzlichausgeschlossen werden könne, beantragte sie, 40 Prozent der Kosten alsBetriebsausgaben bei der Errechnung der Steuerlast zu berücksichtigen.Finanzgericht: Keine Arbeitskleidung, sondern bürgerliche KleidungDas Finanzgericht Niedersachsen schloss sich der Sichtweise der Influencerinnicht an und wies die Klage ab. Es sei nicht möglich, bei den besagten Produkteneine tatsächliche Trennung zwischen beruflicher und privater Nutzungvorzunehmen. Vielmehr seien diese ihrer Bestimmung nach im privaten Bereichnutzbar - somit könnten sie nicht als Betriebsausgaben berücksichtigt werden,heißt es im Urteil (Aktenzeichen 3 K 11195/21).Außerdem vertrat das Gericht die Meinung, dass es sich zwar um hochwertige, aberdennoch um "bürgerliche Kleidung" handelt - und für diese sei weder einBetriebsausgabenabzug noch ein Werbungskostenabzug möglich. Das gelte auch fürMode-Accessoires wie Handtaschen. Das alles seien keine Produkte, die nahezuausschließlich für die berufliche Nutzung bestimmt beziehungsweise geeignetsind.Was darf als Arbeitskleidung abgesetzt werden?Grundsätzlich können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kosten für dieAnschaffung und auch für die Reinigung oder Reparatur von Arbeitskleidungsteuerlich geltend machen. Allerdings nur, wenn die Kleidung nicht von der Firmaoder dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde. Und auch nur dann, wenn essich tatsächlich um Kleidung handelt, die nahezu ausschließlich für dieberufliche Nutzung bestimmt und geeignet beziehungsweise dafür erforderlich ist.Gute Beispiele sind Uniformen, Schutzanzüge oder spezielle Arbeitsschuhe.Die Ausgaben dafür können bei einem Angestelltenverhältnis in der Anlage N derSteuererklärung als Arbeitsmittel eingetragen werden. Die entsprechendenRechnungen müssen aufbewahrt werden, falls das Finanzamt diese anfordert.Wichtig: Erstattet der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin einen Teil der Kosten,darf nur der selbst übernommene Anteil von der Steuer abgesetzt werden.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt dieVLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtsämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr imRahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG.Pressekontakt:Steffen GallLohnsteuerhilfevereinVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: mailto:presse@vlh.deWeb: http://www.vlh.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/5900678OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH