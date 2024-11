Diese Corona-Aktie könnte jetzt vor einem spektakulären Comeback stehen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Roblox

Der durch die Corona-Krise ausgelöste Börsenboom hatte zwischenzeitlich viele Gewinner. Während einige, darunter beispielsweise das Telemedizin-Unternehmen Teladoc oder der Fitnessgerätehersteller Peloton inzwischen in der Versenkung verschwunden sind, zeichnet sich bei einigen ehemaligen Börsenstars ein Turnaround ab.

Das ist beispielsweise bei den auch an dieser Stelle bereits präsentierten Aktien von US-Pharmariese Pfizer und Verifizierungsdienstleister DocuSign der Fall. Mit Roblox soll in dieser Woche der dritte, technisch aussichtsreiche Turnaround-Kandidat vorgestellt werden.

Erst überbewertet, dann der Absturz – und jetzt?

Das Unternehmen ist gleich in doppelter Hinsicht ein Pandemie-Gewinner gewesen, denn das damals euphorische Gesamtmarktumfeld sorgte nicht nur für einen fulminanten Börsenstart, sondern auch eine Kursverdopplung gegenüber dem Ausgabepreis.

Zeitweise war der Betreiber der gleichnamigen Online-Games-Plattform fast 100 Milliarden US-Dollar wert – und damit mehr, als es aktuell die Branchengrößen Electronic Arts, Take-Two und Ubisoft gemeinsam sind. Wie so oft war die Bewertung der Aktie der Geschäftsentwicklung aber weit vorausgeeilt, es folgte ein dramatischer Kurseinbruch. Von diesem zeichnet sich inzwischen eine immer deutlichere Erholung ab.

Roblox Chartsignale

Neues Mehrjahreshoch: Roblox hat in der vergangenen Woche auf dem höchsten Stand seit August 2022 geschlossen. Mehrjahreshochs gelten als Kaufsignale.

Roblox hat in der vergangenen Woche auf dem höchsten Stand seit August 2022 geschlossen. Mehrjahreshochs gelten als Kaufsignale. Runaway Gap: Der Widerstand bei 50 US-Dollar konnte mithilfe einer großen Aufwärtslücke überwunden werden. Das lässt auf die Erwartung weitere Kursgewinne schließen.

Der Widerstand bei 50 US-Dollar konnte mithilfe einer großen Aufwärtslücke überwunden werden. Das lässt auf die Erwartung weitere Kursgewinne schließen. Stabiler Aufwärtstrend: Die Aktie befindet sich nach einer ausgedehnten Bodenbildung in einem technisch zuverlässigen Aufwärtstrend.

Die Aktie befindet sich nach einer ausgedehnten Bodenbildung in einem technisch zuverlässigen Aufwärtstrend. Potenzielle Trendbeschleunigung: Die technische Indikation, vor allem der MACD, liefert Hinweise auf eine Zunahme von Aufwärtsdynamik.

Staunen Anleger hier bald Bauklötze?

Was Roblox von anderen Gaming-Schmieden unterscheidet, ist, dass es nicht Spiele, sondern eine Plattform entwickelt hat, auf der Entwickler und Nutzer gleichermaßen eigene Spiele (im Klötzchen-Look) entwickeln können. Das ist für Investoren, zu denen auch die in Ungnade gefallene Cathie Wood gehört, besonders interessant, da sich Plattform-Geschäfte bei geringeren Kosten besser skalieren lassen.

Seine Erlöse erzielt das Unternehmen durch Umsatz- und Gewinnbeteiligungen: Während einige Anbieter für ihre auf der Plattform entwickelten Spiele Gebühren verlangen, bieten andere ihre Games zwar kostenlos an, verlangen aber für Zusatzinhalte wie die Bekleidung von Spielfiguren Gebühren.

Ein cleveres Geschäftsmodell

Jedes Mal, wenn auf der Plattform Geld ausgegeben wird, erhält Roblox hiervon stolze 74 Prozent – zumindest in der Theorie, denn dazwischen wollen auch Unternehmen wie Apple und Alphabet, die Roblox in ihren App-Stores anbieten, beteiligt werden. Experten gehen daher davon aus, dass beim Unternehmen nur rund die Hälfte der auf der Plattform verausgabten Erlöse ankommt.

Nichtsdestotrotz wird das langfristige Potenzial von Roblox als gewaltig eingeschätzt. Nach den in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen beträgt die Zahl der täglich aktiven Nutzer 88,9 Millionen. Rund ein Viertel davon hat mindestens einmal im Monat Geld auf der Plattform ausgegeben, im Mittel knapp 20 US-Dollar.

Die Tendenzen sowohl bei der Nutzerzahl als auch bei der Interaktionsrate und der Zahlungsbereitschaft sind stark steigend. Im Vergleich zum Vorjahr fanden sich 29 Prozent mehr täglich aktive User auf der Plattform ein, die rund sechs Prozent mehr Geld für sogenannte Mikrotransaktionen ausgaben.

Anleger von starken Quartalszahlen völlig überrascht

Von dieser starken Geschäftsentwicklung wurden viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie legte am vergangenen Donnerstag zweistellig zu und kletterte damit auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Da es schon vor der Handelseröffnung zu starken Käufen kam, ist unter hohem Handelsvolumen eine aufwärtsgerichtete Kurslücke entstanden, die von Anschlusskäufen geprägt war. In diesem Fall spricht man von einem Breakaway- beziehungsweise Runaway-Gap, die in Richtung des vorherrschenden Trends als Fortsetzungssignale gelten.

Technisch bewährter Erholungstrend, …

Ein Erholungstrend in der Aktie von Roblox kann bereits seit dem Erreichen des Allzeittiefs im Sommer 2022 beobachtet werden. Dieser wurde zunächst von bullishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) eingeleitet, ehe die technische Indikation begann, den Trend der Aktie durch eigene Aufwärtstrends zu bestätigen.

Zu einer ersten Trendbeschleunigung ist es dann im Mai dieses Jahres gekommen. Diese mündete schon vor dem Sprung über den Widerstandsbereich bei 50 US-Dollar in die nachhaltige Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte, die mit einem Golden Cross im September ebenfalls für ein Kaufsignal sorgten.

… der vor einer Beschleunigung stehen könnte

Kurzfristig ist die Aktie ist mit einem RSI-Wert von knapp 79 Punkten zwar überkauft, was zu einem Pullback und einem Retest des Ausbruchs über 50 US-Dollar führen könnte. Insgesamt hat sich die lange angeschlagene technische Situation der Aktie aber stark verbessert, sodass fortgesetzte Kursgewinne bis in den Bereich bei 55 US-Dollar und anschließend auch bis 60 US-Dollar denkbar sind.

Für eine solche Bewegung spricht des Weiteren, dass sich der Trendstärkeindikator MACD über die Nulllinie verbessern konnte und damit inzwischen ebenfalls einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. Insbesondere mit einem nachhaltigen Anstieg über 60 US-Dollar könnte eine übergeordnete Trendwende der Aktie an Fahrt aufnehmen – im Chart besteht die Chance auf eine sogenannte U-Formation, die als besonders dynamisch gilt, und Roblox langfristig zurück an das alte Allzeithoch bei 140 US-Dollar führen könnte.

Analysten raten mehrheitlich zum Kauf der Aktie

An der Rückendeckung durch Wall-Street-Experten fehlt es jedenfalls nicht. Bei insgesamt 32 Analysten, die die Aktie begleiten, empfehlen nur zwei den Verkauf. Dem stehen 19 Empfehlungen zum Kaufen oder Übergewichten sowie elfmal zum Halten gegenüber.

Den fairen Wert sehen Experten aktuell bei 53,20 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 3,4 Prozent bedeutet. Viele Analysten haben aber noch nicht auf die in der vergangenen Woche starken Zahlen reagiert, sodass hier schon bald etliche Kurszielanhebungen folgen dürften, die zu zusätzlichen Katalysatoren für eine übergeordnete Trendwende werden könnten.

Roblox auf einen Blick

ISIN: US7710491033

US7710491033 Börsenwert: 33,8 Mrd. $

33,8 Mrd. $ Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: -33,9

-33,9 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

