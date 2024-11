Aral führt neue Formel für seinen Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel ein (FOTO)

Bochum (ots) - Im Jahr seines 100. Markenjubiläums stellt Aral eine neue Formel

für seinen Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel vor. Diese Innovation

ist Teil der langen Aral Geschichte, die für die Entwicklung hochwertiger

Kraftstoffe steht, beginnend 1924 mit der Erfindung des weltweit ersten

Superkraftstoffs, über u.a. die Pilotierung der Aral Futura Kraftstoffe bis hin

zur aktuellen Einführung einer neuen Formel für Aral Ultimate Diesel im Jahr

2024 - alles entwickelt im Aral-eigenen Forschungszentrum in Bochum.



Die Qualitätsmerkmale des neuen Aral Ultimate Diesel erfüllen nach wie vor die

hohen Leistungserwartungen der Kundinnen und Kunden von Aral, wie z. B.

weiterhin bis zu 66 km mehr Reichweite pro Tankfüllung* und jetzt eine höhere

Cetanzahl (CFR) von mindestens 60****. Darüber hinaus ist der Kraftstoff das

ganze Jahr über in seiner außergewöhnlichen Winterqualität mit einem Cold Filter

Plugging Point (CFPP) von bis zu -39 °C***** erhältlich.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die neue Aral Ultimate Diesel-Formel entspricht der DIN EN 590 und kann in allendafür freigegebenen Motoren und Fahrzeugen eingesetzt werden. Sie enthält dieAral Anti-Schmutz-Formel mit dem vom TÜV Rheinland zertifiziertenReinigungseffekt. Es ist geplant Aral Ultimate Diesel in der neuen Formel anmehr als 1.500 Aral Standorten einzuführen. Aral ist mit insgesamt 2.400Standorten der größte Anbieter auf dem deutschen Tankstellenmarkt. Die neueFormel von Aral Ultimate Diesel soll das bisherige Aral Ultimate Diesel bis Endedieses Jahres ersetzen.Hochleistungskraftstoff mit erneuerbarer KomponenteDer neue Aral Ultimate Diesel enthält mindestens 15 Prozent einer hydrierten,erneuerbaren Komponente (HVO)** und erreicht CO2-Einsparungen von 12 Prozent imVergleich zu rein fossilem Diesel***. Die erneuerbare Komponente, die in derneuen Aral Ultimate Diesel-Formel verwendet wird, ist mit den Paraffinen inherkömmlichem Diesel vergleichbar, sodass der neue Aral Ultimate Diesel seinehochwertigen Leistungsmerkmale beibehält. Wie alle Aral Kraftstoffe enthält erdie Aral Anti-Schmutz-Formel, um Schmutz von kritischen Motorenteilen zuentfernen und den Motor sauber zu halten.100-jährige Geschichte hochwertiger Kraftstoffe geht weiter"Die Einführung einer neuen Formel für unseren Hochleistungskraftstoff AralUltimate Diesel ist ein weiteres Kapitel in unserer 100-jährigenMarkengeschichte, die auf den Fundamenten Qualität und Innovation steht. Wirbelegen damit erneut unseren Anspruch, erste Wahl für unsere Kundinnen undKunden zu sein", sagt Achim Bothe, Vorstandsvorsitzender der Aral AG. "Obwohl