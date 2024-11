JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschied von Konzernchef Peter Herweck nach nur 18 Monaten im Amt sei eine Überraschung, schrieb Analyst Simon Toennessen am Montagmorgen. Offenbar habe es Differenzen über den Managementstil und Zukäufe mit dem Verwaltungsrat gegeben, der nicht mehr geglaubt habe, dass Herweck der richtige Mann sei. Schneider habe in den attraktiven Märkten rund um Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung nicht an Schwung verlieren wollen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 03:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2024 / 03:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 236,8EUR auf Tradegate (04. November 2024, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Simon Toennessen

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m