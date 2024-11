Frühzeitiges Vorbereiten auf die MiCA in Europa

New York / Wien (ots) -



- Die Implementierung soll Bitpanda dabei helfen, die Anforderungen der

EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) zu erfüllen

- Bitpanda positioniert sich so auch für nachhaltigen Kundenschutz und gegen

Marktmissbrauch, Manipulation und Insiderhandel

- Bericht von Acuiti und Eventus zeigte: nur 9% der von MiCA betroffenen

Unternehmen waren vollständig vorbereitet



Bitpanda (https://www.bitpanda.com/en) , der europäische Marktführer für

digitale Vermögenswerte und Eventus (https://www.eventus.com/) , ein führender

Anbieter umfassender, maßstabsgetreuer Lösungen für Handelsüberwachung und

Finanzrisiken, geben heute ihre Zusammenarbeit bekannt. Bitpanda wird die

Validus-Plattform von Eventus einsetzen, um die Anforderungen an die

Handelsüberwachung anzupassen und seine rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen.







in der von der MiCA betroffenen Region - darunter in Wien, Barcelona, Berlin,

Krakau und Bukarest. Nach einer gründlichen Prüfung der Anbieter von

Handelsüberwachungslösungen entschied sich Bitpanda für Eventus. Der Anbieter

soll das Unternehmen dabei unterstützen, Marktmissbrauch, Manipulation und

Insiderhandel mithilfe von Automatisierung zu erkennen und zu verhindern.



Manol Vanev, (https://www.linkedin.com/in/manol-vanev-91a8a140/) Compliance

Officer bei Bitpanda, sagte: "Wir haben jede auf dem Markt verfügbare Lösung

geprüft, bevor wir die Kandidaten eingegrenzt haben. Unsere Wahl fiel auf

Eventus aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, darunter die hochmoderne

Technologie, der gute Ruf und die umfassende Erfahrung mit vielen der weltweit

größten Unternehmen für digitale Vermögenswerte. Die breite Erfolgsbilanz im

traditionellen Finanzwesen mit anderen Anlageklassen sowie die Expertise in den

Bereichen Märkte und Regulierung waren weitere entscheidende Gründe. Wichtig

waren für uns auch die einfache Handhabung der Lösung und die robuste und

anpassbare Verfahrensabdeckung, die Validus bietet."



Philipp Bohrn (https://www.linkedin.com/in/philipp-bohrn/) , Vice President

Public and Regulatory Affairs bei Bitpanda, fügt hinzu: "Wir sind schnell

gewachsen und benötigen eine ausgeklügelte, benutzerfreundliche Plattform, die

unser Daten- und Transaktionsvolumen bewältigen kann. Gleichzeitig sollte sie

unsere Effizienz maximieren und skalierbar sein, um alle Kapazitätsanforderungen

zu erfüllen, die wir in Zukunft haben könnten. Bitpanda ist sehr darauf bedacht, Seite 2 ► Seite 1 von 2



