Sherwin-Williams bald im Dow - Doppelt so wertvoll wie BASF

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Sherwin-Williams bekommt eine hierzulande eher unbekannte Aktie demnächst einen Platz im Dow Jones Industrial . Neben Nvidia wird auch der Farben- und Lackehersteller in den New Yorker Leitindex aufgenommen. Dort soll das Unternehmen den Platz des branchenverwandten Chemiekonzerns Dow Inc einnehmen, der aktuell nur noch auf etwa ein Drittel des Börsenwerts von Sherwin-Williams kommt. Vorbörslich stiegen die Sherwin-Williams-Aktien am Montag um etwa fünf Prozent auf 376 US-Dollar. Damit würden sie sich ihrem Rekordhoch nähern.

Der Dow-Neuling bringt bislang mehr als 90 Milliarden US-Dollar auf die Waage und steuert nun auf die 100-Milliarden-Marke zu. Zu tun hat dieser Börsenwert auch mit einer starken Kursentwicklung, denn binnen zwei Jahren hat sich der Kurs fast verdoppelt. Waren die Aktien Ende 2022 im Tief noch für gut 200 Dollar zu haben, so stand der Kurs vor wenigen Tagen mit bis zu 392 Dollar fast doppelt so hoch. Sherwin-Williams ist damit an der Börse mehr als doppelt so schwer wie der nach Umsatz weltgrößte Chemiekonzern BASF , der mit umgerechnet knapp 44 Milliarden Dollar bewertet wird. Im Vergleich zum europäischen Farben- und Lackehersteller Akzo Nobel sind die Amerikaner sogar annähernd neunmal so hoch bewertet.