Chinesische Autoindustrie im Aufwind, aber Europa kann Wende gelingen (FOTO)

München (ots) -- Die Automärkte von China, Nordamerika, Europa und des globalen Südens driftenauseinander und erfordern neue Herangehensweisen für die globale Autoindustrie- 2040 haben weltweit 70 Prozent der Neuwagen einen reinen Elektroantrieb;Europa könnte trotz der aktuellen Herausforderungen mit jetziger Legislaturschon früher über 90 Prozent Anteil kommen- Chinesische Autohersteller erreichen 2040 25-34 Prozent globalen Marktanteil;ca. sechs der Top-20 Zulieferer kommen aus China- Durch konsequente Maßnahmen wie Standardisierung der Hardware, Nutzung vonSoftwareplattformen und engere Zusammenarbeit kann die europäischeAutoindustrie ihre Zukunftsfähigkeit sichernNovember 2024: Die weltweite Autoindustrie steckt in einem Umbruch, der dieBranche in den nächsten anderthalb Jahrzehnten massiv verändern wird. Das zeigtder neue "Automotive Outlook 2040" von Roland Berger. Zentraler Faktor ist dabeieine regionale Verschiebung der Märkte: Während die Neuwagenverkäufe im globalenSüden und China stark wachsen und 2040 zusammen rund 60 Prozent des Weltmarktsausmachen werden, haben die westlichen Märkte den Höhepunkt der Autokonjunkturüberschritten. Dennoch bleiben sie neben China der wichtigste Absatzmarkt fürdie Branche. Insgesamt wächst die Zahl der weltweiten Neuwagenverkäufe bis 2040um rund 1,1 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig geht die Elektrifizierung weiter:Weltweit werden 2040 rund 70 Prozent der Neuwagen rein elektrisch angetrieben.Zudem werden Automatisierung sowie eine immer stärkere Vernetzung der Fahrzeugedie Branche prägen, Software wird wichtiger als Hardware. Damit verändern sichauch die Wertschöpfungsketten und Ertragsquellen der etablierten Hersteller undZulieferer. Wer strategische Prioritäten richtig setzt, hat dennoch weiterhingute Wachstumschancen."Der weltweite Wandel der Automobilindustrie ist unaufhaltsam und wird sich inden kommenden Jahren weiter beschleunigen", sagt Felix Mogge, Partner bei RolandBerger. "Das hohe Veränderungstempo wird zahlreiche Unternehmen überfordern.Dennoch ist Schwarzmalerei fehl am Platz, denn der Umbruch bringt viele neueChancen mit sich, von denen profitieren wird, wer sich klug positioniert." Umdie Treiber dieser Entwicklung herauszuarbeiten und Szenarien für die Zukunft zuentwerfen, hat Roland Berger eine eingehende Analyse der Branche und ihrerMärkte durchgeführt und im Automotive Outlook 2040 zu einem Gesamtbildzusammengeführt. Dabei treten vier zentrale Trends hervor, die den Wandel bis2040 prägen werden: Polarisierung, Automatisierung, Vernetzung undElektrifizierung."Peak Auto" im Westen, weiteres Wachstum im Rest der Welt