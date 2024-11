DJT: Kursbewegung von etwa 50 Prozent bis Freitag, so der Optionsmarkt

Lukow glaubt, in Trump Media seine nächste Short-Wette gefunden zu haben, falls die demokratische Kandidatin Kamala Harris gewinnt. "Die Aktie wird abstürzen, wenn Harris einen Sieg davonträgt", kommentierte Lukow. Und weiter: "Wenn Trump gewinnt, dann sieht diese Wette wie die größte Wette aus, die er je abgeschlossen hat."

Seit Wochen geht der Anstieg der Trump-Media-Aktie mit einem Anstieg von Trumps Chancen auf Wahlwett-Seiten wie Polymarket einher, wo die Gewinnchancen des Republikaners auf bis zu 67 Prozent gestiegen sind. Letzte Woche jedoch fielen nicht nur die Titel von Trump Media stark, sondern auch Trumps Chancen auf Polymarket. Am Sonntag lagen die Quoten für Trump bei etwa 54 Prozent.

Ein anonymer Trader sagte gegenüber Reuters, er halte an seiner Position fest, weil er glaubt, dass Trump Media gute Chancen hat, Medienakquisitionen zu tätigen, und dass der Kurs noch weiter steigen könnte, wenn Trump die Wahl gewinnt. Andere sehen in der Aktie eine großartige kurzfristige Handelsmöglichkeit.

"Es ist vielleicht einer der besten Trades des Jahres", sagt Vaughn McNair, der während des GameStop-Hypes 2021 Moderator im Reddit-Forum "Wallstreetbets" war.

Die Aktien von Trump Media haben sich im Vorfeld der Wahl volatil gezeigt. Vergangene Woche wurde der Handel aufgrund extremer Kursschwankungen mehrfach ausgesetzt. In der Woche vor der Wahl stürzte die Aktie um etwa 27 Prozent ab.

Sollte Trump gewinnen, so das Analyseunternehmen S3 Partners in einem Bericht vom 29. Oktober, könnte das Risiko eines Short Squeeze steigen. Ein Short Squeeze tritt ein, wenn der steigende Kurs eines Vermögenswerts bearische Anleger dazu zwingt, geliehene Aktien zurückzukaufen.

Die Optionen von Trump Media haben in den letzten Tagen ein überdurchschnittlich hohes Handelsvolumen verzeichnet, wobei die Aktie häufig auf der Liste der am stärksten gehandelten Namen auf dem Optionsmarkt steht.

Händler erwarten in den kommenden Tagen eine massive Volatilität der Aktie, wobei die Optionspreise bis Freitag, den 8. November, eine Kursbewegung von etwa 50 Prozent in beide Richtungen einpreisen. "Wenn Trump verliert", so McNair, "wird das für jeden, der die Aktie hält, schlecht sein."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion