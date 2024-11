Huawei will ein KI-zentriertes F5.5G-All-Optical-Netz aufbauen, um Netzbetreibern zu neuem Wachstum zu verhelfen

Das Zeitalter der KI ist angebrochen. Allgemeine Gründungsmodelle werden kontinuierlich verbessert und schnell auf verschiedene Branchen angewendet. Bislang wurden mehr als 1.300 Stiftungsmodelle angewandt. Darüber hinaus ist KI in Mobiltelefonen, PCs und Automobilen weit verbreitet. In Zukunft wird KI ein unverzichtbarer Bestandteil von Terminals sein. KI hilft uns bei der Reiseplanung, der Codegenerierung und der Qualitätsprüfung. In Zukunft wird die KI jeden Aspekt unseres Lebens, unserer Arbeit und unserer Produktion verändern.

ISTANBUL, Türkei, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des 10. Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) hielt Bob Chen, President der Optical Business Product Line von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel Build AI-Centric F5.5G All-Optical Network for New Growth .

Bob Chen wies darauf hin, dass sich einige Carrier im KI-Zeitalter zu KI-Komplettanbietern entwickeln werden, während andere mit Drittanbietern zusammenarbeiten werden, um Dienste wie KI-Computing und KI-Anwendungen bereitzustellen. Für Carrier werden der Aufbau robuster Infrastrukturnetze und die „Verbesserung der Datenverarbeitung durch Netze" der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg in der KI-Ära sein. Die Synergie zwischen KI-Geräten und der Cloud sowie die Schulung in intelligenter Datenverarbeitung erfordern eine hohe Netzwerkbandbreite, geringe Latenzzeiten und hohe Zuverlässigkeit. Huawei arbeitet kontinuierlich an der Innovation von F5.5G in den Bereichen optische Übertragung, optischer Zugang sowie Verwaltungs- und Steuerungsplattform und unterstützt Netzbetreiber beim Aufbau von KI-zentrierten volloptischen Netzwerken.

Im Bereich der optischen Übertragung wird die führende optische Switching-Technologie von Huawei auf Rechenzentren (DCs) und Metro-Edges ausgeweitet. Erstens unterstützen DCs mit optischem Switching die Skalierung und Effizienzsteigerung von KI-Computing. Die optische DC-Switching-Lösung von Huawei unterstützt die Erweiterung des intelligenten Computings von 1.000 Karten auf Millionen von Karten auf der Grundlage von extrem dichten Ports und extrem niedrigem Stromverbrauch. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen reduziert der Einsatz ohne optische Module die Ausfallrate um etwa 20 %. Darüber hinaus hilft Huawei den Netzbetreibern mit volloptischem Switching an den Metro-Edges beim Aufbau von Kreisen mit 1 ms, 5 ms und 10 ms Latenzzeit durch Mesh-Netzwerke und volloptische One-Hop-Verbindungen für volloptisches End-to-End-Switching vom Backbone bis zur Metro, um ultimative KI-Erlebnisse zu gewährleisten. Bislang haben mehr als 50 Carrier in der ganzen Welt die optische Vermittlung auf Metro-Edges ausgedehnt und 1 ms-Metronetze aufgebaut.