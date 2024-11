Josef Zauner und Julian Mehlig verraten, wie Geschäftsführer im Handwerk von operativen Aufgaben befreit werden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schörfling am Attersee (ots) - Steigende Arbeitsbelastung, begrenztePersonalressourcen und strukturelle Defizite - auf operativen Aufgaben bleibtauch im Handwerk viel zu oft der Geschäftsführer sitzen. Dabei könnte dieDigitalisierung längst den entscheidenden Wandel ermöglichen: Welche Lösungenschaffen dabei aber wirklich den nötigen Freiraum, um auch strategische Visionenverfolgen und damit das Wachstum der eigenen Firma vorantreiben zu können?Der Arbeitsalltag vieler Geschäftsführer im Handwerk ist geprägt von operativenAufgaben, die kaum Raum für strategische Entwicklung und private Auszeitenlassen. Besonders in kleineren Betrieben ist die Struktur häufig nicht an dashohe Auftragsvolumen angepasst, was zu einer unausgewogenen Arbeitsverteilungführt. Die Herausforderungen des Fachkräftemangels verstärken die Problemezusätzlich, da qualifizierte Mitarbeiter fehlen und die Inhaber gezwungen sind,viele Aufgaben selbst zu übernehmen. Eine effizientere Betriebsführung zuermöglichen und damit den persönlichen Druck zu reduzieren, bleibt in der Praxissomit mehrheitlich schwer erreichbar. "Die fehlende Optimierung derbetrieblichen Prozesse führt nicht nur zu zusätzlichem Arbeitsaufwand, sondernbirgt auch das Risiko, dass der persönliche und berufliche Ausgleich derGeschäftsführer langfristig auf der Strecke bleibt", mahnt Josef Zauner vonDigital Blocks."Umso wichtiger ist eine konsequente Standardisierung und Digitalisierung allerAbläufe, um sich wieder auf die wichtigen, strategischen Aufgaben konzentrierenzu können und gleichzeitig die Betriebseffizienz zu steigern", fügt seinGeschäftspartner Julian Mehlig hinzu. "Damit schaffen Geschäftsführer dieVoraussetzung, auch langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und ihren Betriebkrisenfest aufzustellen." Mit ihrem Unternehmen Digital Blocks unterstützenJosef Zauner und Julian Mehlig Handwerksbetriebe bei der digitalenTransformation und Prozessoptimierung. Durch gezielte Maßnahmen wie dieAutomatisierung sowie das strategische Onboarding neuer Mitarbeiter und einausgeklügeltes Drei-Punkte-Konzept konnten bereits zahlreicheHandwerksunternehmen ihre Effizienz steigern und Ressourcen nachhaltiger nutzen.Worauf es dabei im Besonderen ankommt, verraten Josef Zauner und Julian Mehlighier.Optimierte Arbeitsprozesse im Handwerk - mehr Effizienz für Rentabilität undZufriedenheitEffizienz ist im Handwerk entscheidend, insbesondere in Bezug auf dasPreis-Leistungs-Verhältnis. Oft liegt das größte Potenzial zur Optimierungweniger in den Materialkosten, sondern in der Arbeitszeit - denn: Weil sich