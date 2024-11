Diese China-Aktie geht heute durch die Decke!

Nach den am Montagmittag vorgelegten Quartalszahlen kann sich Yum China diesem Trend jedoch entziehen. Das Unternehmen, das 2016 durch eine Abspaltung von US-Mutterkonzern Yum Brands hervorgegangen ist, erzielte ein überraschend starkes Quartal und beabsichtigt, seine Expansion in China fortzusetzen.

Hinter dem Mitbewerber von Fast-Food-Restaurantbetreiber McDonald's verbergen sich Franchises wie Taco Bell, Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken (KFC) sowie einige kleinere Fast-Food-Ketten.

Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert

Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte der Restaurantbetreiber seine Erlöse um 5,5 Prozent auf 3,07 Milliarden US-Dollar steigern. Zwar sanken die flächenbereinigten Umsätze um drei Prozent, dieser Rückgang konnte aber durch Neueröffnungen ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung von Schließungen wurden 587 Filialen neu eröffnet. Insgesamt bewirtschaftet Yum China damit 15.861 Restaurants.

Der auf die Anteilseigener entfallende Nettogewinn beläuft sich auf 297 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreswert von 244 Millionen US-Dollar einem Anstieg von 22 Prozent entspricht. Der pro Aktie erzielte (bereinigte) Gewinn landete mit 0,77 US-Dollar um 18 Cent über dem Wert vor 12 Monaten.

Der gegenüber dem Umsatzwachstum überproportional starke Gewinnanstieg ist einer um einen Prozentpunkt höheren operativen Marge zu verdanken, die von 11,1 auf 12,1 Prozent kletterte. Das Unternehmen führt dies in seiner Pressemitteilung vor allem auf Einsparungen bei Verwaltungskosten sowie Effizienzgewinnen in seinen Restaurants zurück.

4,5 Milliarden US-Dollar für die Anleger

Mit Blick auf die Zukunft hat das Unternehmen seine Jahresziele bekräftigt. Unter Berücksichtigung von Schließungen sollen bis zum Ende des Geschäftsjahr 1.500 bis 1.700 neue Filialen eröffnet worden sein. Hier sollen Investitionsausgaben von 700 bis 850 Millionen US-Dollar getätigt werden.

Mehr noch als die ambitionierten Geschäftsziele begeistert Anleger zum Wochenauftakt jedoch der großzügige Kapitalverteilungsplan. Für Aktienrückkäufe und Dividenden sollen zusätzliche 1,5 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen werden. So sollen in den Geschäftsjahren 2024 bis 2026 insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar an die Anleger zurückgegeben werden.

Aktionäre begeistert, Aktie legt stark zu!

Die zeigen sich über die Großzügigkeit des Managements begeistert und belohnen die Aktie am Montagnachmittag mit Kursgewinnen von rund 8,5 Prozent. Mit einem Tageshoch von 50,10 US-Dollar rückte das Papier auf drei Prozent an sein bisheriges Jahreshoch heran bei 51,68 US-Dollar heran.

Mit Kursgewinnen in Höhe von 15,4 Prozent seit dem Jahreswechsel liegt Yum China zwar hinter der Gesamtmarktentwicklung zurück. Dennoch läuft die Aktie besser als viele andere Basiswerte mit hoher China-Exposure und zeigt die Resilienz des Geschäftsmodelles gegenüber anderen Branchen, wie zum Beispiel dem Verkauf von Luxus-Artikeln.

Fazit: Resilientes Business zu einem fairen Preis

Fast-Food-Restaurantbetreiber Yum China trotzt der Verbraucherschwäche in China und konnte am Montag einen zufriedenstellenden Quartalsbericht vorlegen. Insbesondere die Absicht des Managements, in den kommenden zwei Jahren 4,5 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zu verteilen sorgt für Begeisterung.

Trotz des Kurssprungs von über 8 Prozent ist die Aktie mit einem für das kommende Jahr geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,3 fair bewertet – der historische Bewertungsdurchschnitt der Aktie liegt mit 33 fast doppelt so hoch. Anleger, die in einer eher defensiven Branche auf einen aussichtsreichen Wachstumswert setzen wollen, können bei Yum China derzeit nur wenig falsch machen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

