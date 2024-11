LQR House Inc. meldet Umsatzwachstum von 424,58 % im Oktober 2024 gegenüber Oktober 2023

Im Oktober 2023 verzeichnete LQR House einen Umsatz in Höhe von 45.400 $. Im September 2024 erreichte der Umsatz des Unternehmens 238.159,57 $, was die positive Dynamik durch strategische Partnerschaften und Plattformverkäufe verdeutlicht. Seit dem Börsengang im August 2023 hat LQR House den Aufbau nachhaltiger Partnerschaften priorisiert und jeden Monat neue Marketingverträge unterzeichnet. Diese Partnerschaften haben sich zu einer konstanten Quelle für wiederkehrende Umsätze entwickelt, wobei die Kunden die eigenen Marketingdienste von LQR House nutzen, um die Markenbekanntheit und den Umsatz auf CWSpirits.com zu steigern.

Sean Dollinger, CEO von LQR House, sagte: „Ich bin mir nicht sicher, ob jedem klar ist, wie wertvoll diese Partnerschaften sind – es sind monatlich wiederkehrende Umsätze von Marken, die für unsere Marketingdienste bezahlen, einschließlich Bannerwerbungen, E-Mail-Kampagnen und Influencer-Inhalte. Jede dieser Leistungen fördert den Verkehr und die Verkäufe auf CWSpirits.com, welche uns gehört. Wir sind unglaublich stolz auf jeden neuen Partner, der uns das Wachstum seiner Marke anvertraut, und wir sind davon überzeugt, dass die Ergebnisse im Oktober von der Stärke der Plattform zeugen. Nicht nur der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen – wir konnten auch eine Steigerung zwischen September und Oktober 2024 verzeichnen, was unser Streben nach Wachstum und der Erzielung von Ergebnissen unterstreicht.“

LQR House richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin auf strategische Partnerschaften und die Erweiterung seines Produktangebots, um ein nachhaltiges Wachstum auf dem umkämpften Spirituosen- und Getränkemarkt zu erzielen.

Über LQR House Inc.

LQR House hat die Absicht, sich mit seinem Vorzeigemarktplatz für alkoholische Getränke, cwspirits.com, als Marktführer im Onlinehandel von Wein und Spirituosen zu behaupten. Auf dieser Plattform ist durchgehend ein vielfältiges Angebot an hochwertigen und erlesenen Spirituosen, Weinen und Champagnern sowie vielversprechenden Neuzugängen von geschätzten Einzelhandelspartnern wie Country Wine & Spirits erhältlich. LQR House versteht sich als technologieorientierte Drehscheibe, die mit Hilfe von Software, Datenanalysetools und künstlicher Intelligenz das Kundenerlebnis optimiert. CWSpirits.com hat sich als erste Adresse für moderne, komfortorientierte Kunden profiliert und bietet eine erlesene Auswahl an Alkoholprodukten, die in alle Haushalte der Vereinigten Staaten geliefert werden. Neben seiner Rolle im E-Commerce-Sektor ist LQR House eine Marketingagentur, die sich gezielt auf den Markt für Alkoholika spezialisiert hat. Das Unternehmen misst den Erfolg seiner Kampagnen über die direkte Korrelation mit seinen Umsätzen auf der Plattform CWSpirits.com und punktet hier mit einer Kapitalrendite. Mit Unterstützung eines einflussreichen Netzwerks von über 550 klingenden Namen in der Alkoholbranche lenkt LQR House den Datenverkehr strategisch auf seine Plattform CWSpirits.com und steigert damit die Markenbekanntheit. LQR House hat die Absicht, den konventionellen Markt für Alkoholika grundlegend zu verändern, indem es ein unvergleichliches Online-Kauferlebnis bietet und maßgeschneiderte Marketinglösungen bereitstellt.