Evotec - Aktie im Rampenlicht - 04.11.2024

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Einen Tag vor dem Showdown um die US-Präsidentschaft sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt keine neuen Wetten mehr eingegangen. Nach einer von Verlusten geprägten Vorwoche lag der Leitindex Dax am frühen Nachmittag mit 0,2 …

Die Evotec-Aktie startet in die Schicksalswoche mit einem satten Kurssprung. Am Mittwoch werden die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen präsentiert. Kein anderer Titel bewegt die deutsche Börsenlandschaft derzeit so stark. Unsere Experten stehen schon in den Startlöchern, um Dir nach den Earnings blitzschnell Einblicke und Handlungsempfehlungen zu liefern. Der Countdown läuft. Am Mittwoch präsentiert Evotec die Quartalszahlen.

Die Anteile von Evotec sind auch am Montag gefragt. Neuigkeiten gibt es zwar keine, aber das Chartbild hellt sich damit kurzfristig weiter deutlich auf.